https://ria.ru/20231208/ssha-1914511624.html

Посольство США в центре Багдада подверглось ракетному обстрелу, пишут СМИ

Посольство США в центре Багдада подверглось ракетному обстрелу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023

Посольство США в центре Багдада подверглось ракетному обстрелу, пишут СМИ

Окрестности посольства США в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу, сообщил источник в силах безопасности Ирака Shafaq РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T06:54

2023-12-08T06:54

2023-12-08T10:29

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сша

багдад (город)

ирак

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ДОХА, 8 дек — РИА Новости. Окрестности посольства США в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу, сообщил источник в силах безопасности Ирака Shafaq News."В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги. По предварительной информации, окрестности посольства были обстреляны несколькими ракетами", — уточнил собеседник информагентства.Информации о том, кто может стоять за этой атакой, пока нет.В последние месяцы американские объекты в Ираке становятся целями атак шиитских группировок. Под обстрелы попадают военные базы США. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят вооруженные формирования шиитов, утверждает, что атаки по американским силам в Ираке, а также Сирии связаны с операцией Израиля в секторе Газа.

https://ria.ru/20231206/shiity-1914037158.html

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