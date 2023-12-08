https://ria.ru/20231208/ssha-1914502216.html

Блинкен рассказал, на что ушла большая часть помощи Украине

Блинкен рассказал, на что ушла большая часть помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2023

Блинкен рассказал, на что ушла большая часть помощи Украине

Из всего объема американской военной помощи Украине 90% были потрачены в самих США на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост экономики, заявил... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T01:18

2023-12-08T01:18

2023-12-08T01:31

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Из всего объема американской военной помощи Украине 90% были потрачены в самих США на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост экономики, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "Девяносто процентов военной помощи, которую мы предоставили, в действительности были потрачены здесь, в Соединенных Штатах, с нашими производителями и производством. И это создало больше американских рабочих мест, больше роста для нашей собственной экономики", - сообщил он журналистам. Блинкен добавил, что по этой причине США необходимо продолжать предоставлять военную поддержку Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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в мире, сша, украина, россия, энтони блинкен, нато