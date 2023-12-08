https://ria.ru/20231208/ssha-1914500220.html

Такер Карлсон рассказал об угрозах главы Пентагона из-за помощи Киеву

Такер Карлсон рассказал об угрозах главы Пентагона из-за помощи Киеву - РИА Новости, 08.12.2023

Такер Карлсон рассказал об угрозах главы Пентагона из-за помощи Киеву

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил в соцсети Х, что глава Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам перспективой отправки их... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T00:20

2023-12-08T00:20

2023-12-08T01:12

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон заявил в соцсети Х, что глава Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если законодатели не поддержат запрос администрации о новой помощи Киеву. "Мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией", - цитирует Карлсон слова главы Пентагона с закрытого брифинга в палате представителей. Публикацией Карслона об "откровенных угрозах администрации в адрес американцев" заинтересовался миллиардер Илон Маск, который уточнил у журналиста, действительно ли Остин сказал такое. "Это подтверждено", - ответил Карлсон. Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине, это в свою очередь приведет к вовлечению Штатов в конфликт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это, что в Кремле сожалеют об использовании Вашингтоном демонизации России как инструмента для обработки законодателей. Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, а дальше возможности помощи Украине будут исчерпаны, и гарантий о дальнейшей поддержке нет.

https://ria.ru/20231207/rossiya-1914267335.html

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