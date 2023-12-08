https://ria.ru/20231208/spory-1914678603.html

В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц

В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц - РИА Новости, 08.12.2023

В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 мая обеспечить создание единого порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:49

2023-12-08T17:49

2023-12-08T17:51

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 мая обеспечить создание единого порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и физлицами, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление единого обязательного порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами в связи с задолженностью по кредитам (займам) с учетом опыта применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Банком России... Срок - 1 мая 2024 года", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20231027/zaymy-1905715477.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина