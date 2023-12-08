https://ria.ru/20231208/spory-1914678603.html
В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц
В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц - РИА Новости, 08.12.2023
В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 мая обеспечить создание единого порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:49
2023-12-08T17:49
2023-12-08T17:51
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 мая обеспечить создание единого порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и физлицами, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление единого обязательного порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами в связи с задолженностью по кредитам (займам) с учетом опыта применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Банком России... Срок - 1 мая 2024 года", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20231027/zaymy-1905715477.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц
Путин поручил создать единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц