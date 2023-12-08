Рейтинг@Mail.ru
В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 08.12.2023 (обновлено: 17:51 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/spory-1914678603.html
В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц
В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц - РИА Новости, 08.12.2023
В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 мая обеспечить создание единого порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:49
2023-12-08T17:51
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 мая обеспечить создание единого порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и физлицами, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление единого обязательного порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами в связи с задолженностью по кредитам (займам) с учетом опыта применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Банком России... Срок - 1 мая 2024 года", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20231027/zaymy-1905715477.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц

Путин поручил создать единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 мая обеспечить создание единого порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и физлицами, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление единого обязательного порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами в связи с задолженностью по кредитам (займам) с учетом опыта применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Банком России... Срок - 1 мая 2024 года", - говорится в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Кобзарь: крупные заемщики предпочитают размещать займы с плавающим купоном
27 октября, 19:00
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала