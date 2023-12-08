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Российские войска захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР
Российские войска захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР - РИА Новости, 08.12.2023
Российские войска захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР
Отряды подразделения "Север-V" Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:37
2023-12-08T18:37
2023-12-08T19:35
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АРТЕМОВСК (ДНР), 8 дек – РИА Новости. Отряды подразделения "Север-V" Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении, сообщил РИА Новости один из командиров данного подразделения. Несколько дней назад помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов рассказал РИА Новости об отсечении подразделений ВСУ от основного пути снабжения на одном из участков на линии боевого соприкосновения. "Был отвлекающий маневр, разведгруппа в этот момент заходила в тыл к противнику. Зашли, девятерых там уничтожили, остальные сбежали", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что бой произошел в районе Богдановки Бахмутского района ДНР. Для этой операции было использовано три группы бойцов подразделения "Север-V". "Эффектом неожиданности сработали. За один день забрали под себя позиции ВСУ на данном участке, они (ВСУ – ред.) даже не понимали, что происходит", - добавил собеседник агентства. Сегодня в сводке Минобороны РФ за 3-8 декабря сообщалось, что на донецком направлении "Южной" группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка ДНР, отражены 18 атак противника, потери ВСУ превысили 1560 военнослужащих.
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Работа российских военнослужащих под Артемовском
Отряды подразделения "Север-V" Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении, сообщил РИА Новости один из командиров данного подразделения.
2023-12-08T18:37
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка
Российские войска захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР
Бойцы отряда "Север-V" захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР
АРТЕМОВСК (ДНР), 8 дек – РИА Новости. Отряды подразделения "Север-V" Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении, сообщил РИА Новости один из командиров данного подразделения.
Несколько дней назад помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов рассказал РИА Новости об отсечении подразделений ВСУ от основного пути снабжения на одном из участков на линии боевого соприкосновения.
"Был отвлекающий маневр, разведгруппа в этот момент заходила в тыл к противнику. Зашли, девятерых там уничтожили, остальные сбежали", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что бой произошел в районе Богдановки Бахмутского района ДНР. Для этой операции было использовано три группы бойцов подразделения "Север-V".
"Эффектом неожиданности сработали. За один день забрали под себя позиции ВСУ на данном участке, они (ВСУ – ред.) даже не понимали, что происходит", - добавил собеседник агентства.
Сегодня в сводке Минобороны РФ
за 3-8 декабря сообщалось, что на донецком направлении "Южной" группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка
ДНР, отражены 18 атак противника, потери ВСУ превысили 1560 военнослужащих.
"Они скоро выдохнутся". К чему готовятся на линии фронта