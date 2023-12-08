https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914643002.html

На Запорожском направлении с 3 декабря уничтожили до 260 украинских военных

На Запорожском направлении с 3 декабря уничтожили до 260 украинских военных - РИА Новости, 08.12.2023

На Запорожском направлении с 3 декабря уничтожили до 260 украинских военных

Российские войска за неделю на Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ, потери противника составили до 260 военнослужащих и шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:53

2023-12-08T15:53

2023-12-08T16:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские войска за неделю на Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ, потери противника составили до 260 военнослужащих и шесть бронемашин, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону в ходе которой отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Вербовое, Нестерянка и Успеновка Запорожской области", - говорится в сводке.Также, по данным ведомства, нанесено огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области."Потери противника за неделю составили до 260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область