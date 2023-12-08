https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914643002.html
На Запорожском направлении с 3 декабря уничтожили до 260 украинских военных
На Запорожском направлении с 3 декабря уничтожили до 260 украинских военных - РИА Новости, 08.12.2023
На Запорожском направлении с 3 декабря уничтожили до 260 украинских военных
Российские войска за неделю на Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ, потери противника составили до 260 военнослужащих и шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:53
2023-12-08T15:53
2023-12-08T16:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852145261_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1efd44ebb8bdf4c575429ace236a87b1.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские войска за неделю на Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ, потери противника составили до 260 военнослужащих и шесть бронемашин, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону в ходе которой отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Вербовое, Нестерянка и Успеновка Запорожской области", - говорится в сводке.Также, по данным ведомства, нанесено огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области."Потери противника за неделю составили до 260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852145261_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_338e582792248a8bb73c54629ca613b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
На Запорожском направлении с 3 декабря уничтожили до 260 украинских военных
МО РФ: на Запорожском направлении с 3 по 8 декабря уничтожено до 260 военных ВСУ