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На Запорожском направлении с 3 декабря уничтожили до 260 украинских военных - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 08.12.2023 (обновлено: 16:05 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914643002.html
На Запорожском направлении с 3 декабря уничтожили до 260 украинских военных
На Запорожском направлении с 3 декабря уничтожили до 260 украинских военных - РИА Новости, 08.12.2023
На Запорожском направлении с 3 декабря уничтожили до 260 украинских военных
Российские войска за неделю на Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ, потери противника составили до 260 военнослужащих и шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:53
2023-12-08T16:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские войска за неделю на Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ, потери противника составили до 260 военнослужащих и шесть бронемашин, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону в ходе которой отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Вербовое, Нестерянка и Успеновка Запорожской области", - говорится в сводке.Также, по данным ведомства, нанесено огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области."Потери противника за неделю составили до 260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
На Запорожском направлении с 3 декабря уничтожили до 260 украинских военных

МО РФ: на Запорожском направлении с 3 по 8 декабря уничтожено до 260 военных ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские войска за неделю на Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ, потери противника составили до 260 военнослужащих и шесть бронемашин, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону в ходе которой отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Вербовое, Нестерянка и Успеновка Запорожской области", - говорится в сводке.
Также, по данным ведомства, нанесено огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области.
"Потери противника за неделю составили до 260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
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