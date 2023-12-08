https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914641830.html
Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении
Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.12.2023
Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение пяти бригадам украинских войск за 6 дней на Южнодонецком направлении, ВСУ потеряли более 845 солдат, сообщило... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:48
2023-12-08T15:48
2023-12-08T15:55
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
киев
угледар
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9602e62685cabf3593c35fd08baaee0f.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение пяти бригадам украинских войск за 6 дней на Южнодонецком направлении, ВСУ потеряли более 845 солдат, сообщило Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 3 по 8 декабря."Потери ВСУ составили свыше 845 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", — добавили в МО РФ.
россия
киев
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6e57082962f28ea658ab1e814a3acef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы украины, киев, угледар, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Киев, Угледар, В мире
Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении
МО: Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении