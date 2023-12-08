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Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 08.12.2023 (обновлено: 15:55 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914641830.html
Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении
Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.12.2023
Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение пяти бригадам украинских войск за 6 дней на Южнодонецком направлении, ВСУ потеряли более 845 солдат, сообщило... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:48
2023-12-08T15:55
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение пяти бригадам украинских войск за 6 дней на Южнодонецком направлении, ВСУ потеряли более 845 солдат, сообщило Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 3 по 8 декабря."Потери ВСУ составили свыше 845 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", — добавили в МО РФ.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, киев, угледар, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Киев, Угледар, В мире
Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении

МО: Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение пяти бригадам украинских войск за 6 дней на Южнодонецком направлении, ВСУ потеряли более 845 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 3 по 8 декабря.
"Потери ВСУ составили свыше 845 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", — добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныКиевУгледарВ мире
 
 
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