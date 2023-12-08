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Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении

Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.12.2023

Киев потерял более 845 военных и три танка на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение пяти бригадам украинских войск за 6 дней на Южнодонецком направлении, ВСУ потеряли более 845 солдат, сообщило... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:48

2023-12-08T15:48

2023-12-08T15:55

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение пяти бригадам украинских войск за 6 дней на Южнодонецком направлении, ВСУ потеряли более 845 солдат, сообщило Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 3 по 8 декабря."Потери ВСУ составили свыше 845 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", — добавили в МО РФ.

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россия, безопасность, вооруженные силы украины, киев, угледар, в мире