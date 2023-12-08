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На Купянском направлении отразили 19 атак ВСУ за неделю

На Купянском направлении отразили 19 атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 08.12.2023

На Купянском направлении отразили 19 атак ВСУ за неделю

Войска Украины потеряли за неделю на купянском направлении почти 500 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:46

2023-12-08T15:46

2023-12-08T16:05

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на купянском направлении почти 500 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 41-й, 43-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Берестового, Песчаного Харьковской области и Невского ЛНР."Потери противника за неделю составили свыше 480 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.

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россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область