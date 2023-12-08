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На Купянском направлении отразили 19 атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 08.12.2023 (обновлено: 16:05 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914640447.html
На Купянском направлении отразили 19 атак ВСУ за неделю
На Купянском направлении отразили 19 атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 08.12.2023
На Купянском направлении отразили 19 атак ВСУ за неделю
Войска Украины потеряли за неделю на купянском направлении почти 500 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:46
2023-12-08T16:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на купянском направлении почти 500 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 41-й, 43-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Берестового, Песчаного Харьковской области и Невского ЛНР."Потери противника за неделю составили свыше 480 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
На Купянском направлении отразили 19 атак ВСУ за неделю

МО: на Купянском направлении отразили 19 атак ВСУ за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на купянском направлении почти 500 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 41-й, 43-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Берестового, Песчаного Харьковской области и Невского ЛНР.
"Потери противника за неделю составили свыше 480 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.
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