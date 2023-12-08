https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914509818.html
Огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.12.2023
Огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Огнеметчики группировки войск "Запад" не дали возможности украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T06:07
2023-12-08T06:07
2023-12-08T06:07
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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Огнеметчики группировки войск "Запад" не дали возможности украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и сам опорный пункт на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Вооруженные группы украинских военнослужащих были выявлены операторами аэроразведки, а координаты был оперативно переданы на пункт управления. После чего группа огнеметчиков нанесла точные удары по противнику, подобравшись максимально близко к опорному пункту ВСУ. "По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. Огнеметчики в составе штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель" уничтожили взводный опорный пункт и склад боеприпасов противника",- рассказал командир танкового взвода с позывным "Охотник". В ведомстве рассказали, что современный реактивный пехотный мобильный огнемет "Шмель" обладает значительной дальностью стрельбы и огромной мощностью. "Шмель" предназначен для уничтожения живой силы противника, которая расположена, прежде всего, в разного рода строениях и защитных сооружениях, выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники.
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914509679.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
МО: огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Огнеметчики группировки войск "Запад" не дали возможности украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и сам опорный пункт на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Вооруженные группы украинских военнослужащих были выявлены операторами аэроразведки, а координаты был оперативно переданы на пункт управления. После чего группа огнеметчиков нанесла точные удары по противнику, подобравшись максимально близко к опорному пункту ВСУ
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Танкисты ЗВО уничтожили скопление пехоты ВСУ под Купянском
"По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. Огнеметчики в составе штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель" уничтожили взводный опорный пункт и склад боеприпасов противника",- рассказал командир танкового взвода с позывным "Охотник".
В ведомстве рассказали, что современный реактивный пехотный мобильный огнемет "Шмель" обладает значительной дальностью стрельбы и огромной мощностью.
"Шмель" предназначен для уничтожения живой силы противника, которая расположена, прежде всего, в разного рода строениях и защитных сооружениях, выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники.
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