https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914509818.html

Огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.12.2023

Огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Огнеметчики группировки войск "Запад" не дали возможности украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T06:07

2023-12-08T06:07

2023-12-08T06:07

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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Огнеметчики группировки войск "Запад" не дали возможности украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и сам опорный пункт на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Вооруженные группы украинских военнослужащих были выявлены операторами аэроразведки, а координаты был оперативно переданы на пункт управления. После чего группа огнеметчиков нанесла точные удары по противнику, подобравшись максимально близко к опорному пункту ВСУ. "По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. Огнеметчики в составе штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель" уничтожили взводный опорный пункт и склад боеприпасов противника",- рассказал командир танкового взвода с позывным "Охотник". В ведомстве рассказали, что современный реактивный пехотный мобильный огнемет "Шмель" обладает значительной дальностью стрельбы и огромной мощностью. "Шмель" предназначен для уничтожения живой силы противника, которая расположена, прежде всего, в разного рода строениях и защитных сооружениях, выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники.

https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914509679.html

https://ria.ru/20231208/artilleriya-1914507804.html

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