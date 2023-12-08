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Огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:07 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914509818.html
Огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.12.2023
Огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Огнеметчики группировки войск "Запад" не дали возможности украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T06:07
2023-12-08T06:07
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Огнеметчики группировки войск "Запад" не дали возможности украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и сам опорный пункт на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Вооруженные группы украинских военнослужащих были выявлены операторами аэроразведки, а координаты был оперативно переданы на пункт управления. После чего группа огнеметчиков нанесла точные удары по противнику, подобравшись максимально близко к опорному пункту ВСУ. "По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. Огнеметчики в составе штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель" уничтожили взводный опорный пункт и склад боеприпасов противника",- рассказал командир танкового взвода с позывным "Охотник". В ведомстве рассказали, что современный реактивный пехотный мобильный огнемет "Шмель" обладает значительной дальностью стрельбы и огромной мощностью. "Шмель" предназначен для уничтожения живой силы противника, которая расположена, прежде всего, в разного рода строениях и защитных сооружениях, выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники.
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914509679.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

МО: огнеметчики ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Огнеметчики группировки войск "Запад" не дали возможности украинским военнослужащим оборудовать взводный опорный пункт, уничтожив пехоту, склад с боеприпасами и сам опорный пункт на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Вооруженные группы украинских военнослужащих были выявлены операторами аэроразведки, а координаты был оперативно переданы на пункт управления. После чего группа огнеметчиков нанесла точные удары по противнику, подобравшись максимально близко к опорному пункту ВСУ.
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Танкисты ЗВО уничтожили скопление пехоты ВСУ под Купянском
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"По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. Огнеметчики в составе штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель" уничтожили взводный опорный пункт и склад боеприпасов противника",- рассказал командир танкового взвода с позывным "Охотник".
В ведомстве рассказали, что современный реактивный пехотный мобильный огнемет "Шмель" обладает значительной дальностью стрельбы и огромной мощностью.
"Шмель" предназначен для уничтожения живой силы противника, которая расположена, прежде всего, в разного рода строениях и защитных сооружениях, выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники.
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