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Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили укрытие ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:35 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914506801.html
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили укрытие ВСУ под Артемовском
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили укрытие ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 08.12.2023
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили укрытие ВСУ под Артемовском
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском, сообщили РИА Новости в Минобороны России. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T04:35
2023-12-08T04:35
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 8 дек – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Подразделениями Воздушно-десантных войск с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска... Беспилотник барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту ВСУ, уничтожив его", - сообщили в Минобороны. Кадры подготовки, запуска и применения дронов в зоне проведения специальной военной операции предоставило оборонное ведомство. Запуск БПЛА осуществлялся на удалении от переднего края. Результаты уничтоженных военных объектов ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914504322.html
россия
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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили укрытие ВСУ под Артемовском

Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего
FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 дек – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"Подразделениями Воздушно-десантных войск с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска... Беспилотник барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту ВСУ, уничтожив его", - сообщили в Минобороны.
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Кадры подготовки, запуска и применения дронов в зоне проведения специальной военной операции предоставило оборонное ведомство. Запуск БПЛА осуществлялся на удалении от переднего края. Результаты уничтоженных военных объектов ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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