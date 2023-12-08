https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914506801.html
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили укрытие ВСУ под Артемовском
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили укрытие ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 08.12.2023
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили укрытие ВСУ под Артемовском
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском, сообщили РИА Новости в Минобороны России. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T04:35
2023-12-08T04:35
2023-12-08T04:35
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артемовск
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безопасность
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ЛУГАНСК, 8 дек – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Подразделениями Воздушно-десантных войск с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска... Беспилотник барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту ВСУ, уничтожив его", - сообщили в Минобороны. Кадры подготовки, запуска и применения дронов в зоне проведения специальной военной операции предоставило оборонное ведомство. Запуск БПЛА осуществлялся на удалении от переднего края. Результаты уничтоженных военных объектов ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.
https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914504322.html
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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили укрытие ВСУ под Артемовском
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили украинских военных в укрытии под Артемовском