https://ria.ru/20231208/sobaki-1914660244.html

Глава Бурятии прокомментировал закон об обращении с бездомными собаками

Глава Бурятии прокомментировал закон об обращении с бездомными собаками - РИА Новости, 08.12.2023

Глава Бурятии прокомментировал закон об обращении с бездомными собаками

Власти Бурятии не против собак, но жизнь и здоровье людей находятся в приоритете, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя принятый в республике закон, РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:54

2023-12-08T16:54

2023-12-08T16:59

алексей цыденов

общество

бездомные животные

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УЛАН-УДЭ, 8 дек – РИА Новости. Власти Бурятии не против собак, но жизнь и здоровье людей находятся в приоритете, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя принятый в республике закон, который в ряде случаев разрешает эвтаназию безнадзорных животных. В пятницу Цыденов в прямом эфире в соцсетях отвечает на вопросы жителей республики. "Мы нe oгpaничивaeм возможности содержания собак. Но мы нe гoтoвы пepeклaдывaть нa бюджeт pecпyблики квазибизнес по пожизненному coдepжaнию собак. Мы все-таки за людей. Повторюсь, мы не против собак, но для нас жизнь и здоровье людей в приоритете", - пpoкoммeнтиpoвaл Цыдeнoв принятый закон. Он отметил, что закон предусматривает возможность пожизненного содержания собак в приютах, но единственное, это будет не государственный приют. "Мы будем отлавливать собак, месяц их держать в пункте временного размещения. В течение этого времени либо хозяин найдется, либо желающий эту собаку забрать, либо частный приют, готовый забрать собаку и держать собаку пожизненно", - сказал Цыденов. Он подчеркнул, что проблему необходимо решать комплексно, в том числе повышать ответственность людей. "Чтобы гулять собак не выпускали, щенков не раскидывали. Тогда проблема решится. А если будет продолжаться как сейчас, никакой закон не поможет", - подчеркнул глава региона. В ноябре в регионе был принят закон о порядке обращения с бездомными животными. По нему в ряде случаев разрешается умерщвление животных без владельцев, так как, по мнению законодателей, действующая сейчас система ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат) имеет целый ряд недостатков и "требует значительных материальных затрат". Усыплять собак можно только в случаях, если у животного неизлечимая болезнь, и это приносит ему страдания, если оно является переносчиком опасных болезней или получило травму, несовместимую с жизнью. Также среди оснований – факт нападения конкретного бездомного животного на людей и признание его опасным для человека, а также если животное оказалось невостребованным в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания.

https://ria.ru/20231205/zakony-1913890733.html

https://ria.ru/20231122/delo-1911053292.html

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алексей цыденов, общество, бездомные животные