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Глава Бурятии прокомментировал закон об обращении с бездомными собаками - РИА Новости, 08.12.2023
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16:54 08.12.2023 (обновлено: 16:59 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/sobaki-1914660244.html
Глава Бурятии прокомментировал закон об обращении с бездомными собаками
Глава Бурятии прокомментировал закон об обращении с бездомными собаками - РИА Новости, 08.12.2023
Глава Бурятии прокомментировал закон об обращении с бездомными собаками
Власти Бурятии не против собак, но жизнь и здоровье людей находятся в приоритете, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя принятый в республике закон, РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:54
2023-12-08T16:59
алексей цыденов
общество
бездомные животные
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УЛАН-УДЭ, 8 дек – РИА Новости. Власти Бурятии не против собак, но жизнь и здоровье людей находятся в приоритете, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя принятый в республике закон, который в ряде случаев разрешает эвтаназию безнадзорных животных. В пятницу Цыденов в прямом эфире в соцсетях отвечает на вопросы жителей республики. "Мы нe oгpaничивaeм возможности содержания собак. Но мы нe гoтoвы пepeклaдывaть нa бюджeт pecпyблики квазибизнес по пожизненному coдepжaнию собак. Мы все-таки за людей. Повторюсь, мы не против собак, но для нас жизнь и здоровье людей в приоритете", - пpoкoммeнтиpoвaл Цыдeнoв принятый закон. Он отметил, что закон предусматривает возможность пожизненного содержания собак в приютах, но единственное, это будет не государственный приют. "Мы будем отлавливать собак, месяц их держать в пункте временного размещения. В течение этого времени либо хозяин найдется, либо желающий эту собаку забрать, либо частный приют, готовый забрать собаку и держать собаку пожизненно", - сказал Цыденов. Он подчеркнул, что проблему необходимо решать комплексно, в том числе повышать ответственность людей. "Чтобы гулять собак не выпускали, щенков не раскидывали. Тогда проблема решится. А если будет продолжаться как сейчас, никакой закон не поможет", - подчеркнул глава региона. В ноябре в регионе был принят закон о порядке обращения с бездомными животными. По нему в ряде случаев разрешается умерщвление животных без владельцев, так как, по мнению законодателей, действующая сейчас система ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат) имеет целый ряд недостатков и "требует значительных материальных затрат". Усыплять собак можно только в случаях, если у животного неизлечимая болезнь, и это приносит ему страдания, если оно является переносчиком опасных болезней или получило травму, несовместимую с жизнью. Также среди оснований – факт нападения конкретного бездомного животного на людей и признание его опасным для человека, а также если животное оказалось невостребованным в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания.
https://ria.ru/20231205/zakony-1913890733.html
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алексей цыденов, общество, бездомные животные
Алексей Цыденов, Общество, бездомные животные
Глава Бурятии прокомментировал закон об обращении с бездомными собаками

Цыденов: власти Бурятии не планируют ограничивать возможности содержания собак

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Бездомные собаки. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 8 дек – РИА Новости. Власти Бурятии не против собак, но жизнь и здоровье людей находятся в приоритете, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя принятый в республике закон, который в ряде случаев разрешает эвтаназию безнадзорных животных.
В пятницу Цыденов в прямом эфире в соцсетях отвечает на вопросы жителей республики.
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"Мы нe oгpaничивaeм возможности содержания собак. Но мы нe гoтoвы пepeклaдывaть нa бюджeт pecпyблики квазибизнес по пожизненному coдepжaнию собак. Мы все-таки за людей. Повторюсь, мы не против собак, но для нас жизнь и здоровье людей в приоритете", - пpoкoммeнтиpoвaл Цыдeнoв принятый закон.
Он отметил, что закон предусматривает возможность пожизненного содержания собак в приютах, но единственное, это будет не государственный приют. "Мы будем отлавливать собак, месяц их держать в пункте временного размещения. В течение этого времени либо хозяин найдется, либо желающий эту собаку забрать, либо частный приют, готовый забрать собаку и держать собаку пожизненно", - сказал Цыденов.
Он подчеркнул, что проблему необходимо решать комплексно, в том числе повышать ответственность людей. "Чтобы гулять собак не выпускали, щенков не раскидывали. Тогда проблема решится. А если будет продолжаться как сейчас, никакой закон не поможет", - подчеркнул глава региона.
В ноябре в регионе был принят закон о порядке обращения с бездомными животными. По нему в ряде случаев разрешается умерщвление животных без владельцев, так как, по мнению законодателей, действующая сейчас система ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат) имеет целый ряд недостатков и "требует значительных материальных затрат". Усыплять собак можно только в случаях, если у животного неизлечимая болезнь, и это приносит ему страдания, если оно является переносчиком опасных болезней или получило травму, несовместимую с жизнью. Также среди оснований – факт нападения конкретного бездомного животного на людей и признание его опасным для человека, а также если животное оказалось невостребованным в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания.
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