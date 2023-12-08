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Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за огромного счета за воду - РИА Новости, 08.12.2023
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11:29 08.12.2023 (обновлено: 12:45 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/smi-1914550238.html
Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за огромного счета за воду
Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за огромного счета за воду - РИА Новости, 08.12.2023
Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за огромного счета за воду
Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за ошибки компании, которая осуществляет поставку воды в ее квартиру, сообщило в пятницу телевидение североитальянской... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:29
2023-12-08T12:45
в мире
лигурия
сан-ремо
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РИМ, 8 дек - РИА Новости. Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за ошибки компании, которая осуществляет поставку воды в ее квартиру, сообщило в пятницу телевидение североитальянской области Лигурия. Счет на сумму 15 339 евро пришел 88-летней жительнице городка Кампороссо за август - октябрь текущего года. На самом деле она израсходовала лишь несколько кубометров воды, за которые должна была заплатить всего 55 евро. Увидев астрономическую цифру в счете, женщина не на шутку разволновалась, а когда выяснилось, что ее банк уже перевел половину этой суммы на счет водоснабжающей компании, старушку хватил удар. По информации регионального телеканала, в настоящее время она находится в отделении реанимации городской больницы города Сан-Ремо. Проведенная проверка показала, что ошибка была вызвана "некорректным снятием информации со счетчика воды". Платежный документ был аннулирован, средства вернулись на банковский счет пострадавшей. Неизвестно только, вернется ли старушка домой из больницы.
https://ria.ru/20230308/italyantsy-1856598922.html
лигурия
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РИА Новости
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в мире, лигурия, сан-ремо
В мире, Лигурия, Сан-Ремо
Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за огромного счета за воду

Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за ошибки в счете за водоснабжение

© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAАвтомобиль скорой помощи в Италии
Автомобиль скорой помощи в Италии - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
Автомобиль скорой помощи в Италии. Архивное фото
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РИМ, 8 дек - РИА Новости. Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за ошибки компании, которая осуществляет поставку воды в ее квартиру, сообщило в пятницу телевидение североитальянской области Лигурия.
Счет на сумму 15 339 евро пришел 88-летней жительнице городка Кампороссо за август - октябрь текущего года. На самом деле она израсходовала лишь несколько кубометров воды, за которые должна была заплатить всего 55 евро.
Увидев астрономическую цифру в счете, женщина не на шутку разволновалась, а когда выяснилось, что ее банк уже перевел половину этой суммы на счет водоснабжающей компании, старушку хватил удар. По информации регионального телеканала, в настоящее время она находится в отделении реанимации городской больницы города Сан-Ремо.
Проведенная проверка показала, что ошибка была вызвана "некорректным снятием информации со счетчика воды". Платежный документ был аннулирован, средства вернулись на банковский счет пострадавшей. Неизвестно только, вернется ли старушка домой из больницы.
В Венеции - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Итальянцы как никогда раньше экономят на еде из-за подорожания продуктов
8 марта, 16:38
 
В миреЛигурияСан-Ремо
 
 
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