https://ria.ru/20231208/smi-1914550238.html

Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за огромного счета за воду

Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за огромного счета за воду - РИА Новости, 08.12.2023

Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за огромного счета за воду

Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за ошибки компании, которая осуществляет поставку воды в ее квартиру, сообщило в пятницу телевидение североитальянской... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:29

2023-12-08T11:29

2023-12-08T12:45

в мире

лигурия

сан-ремо

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РИМ, 8 дек - РИА Новости. Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за ошибки компании, которая осуществляет поставку воды в ее квартиру, сообщило в пятницу телевидение североитальянской области Лигурия. Счет на сумму 15 339 евро пришел 88-летней жительнице городка Кампороссо за август - октябрь текущего года. На самом деле она израсходовала лишь несколько кубометров воды, за которые должна была заплатить всего 55 евро. Увидев астрономическую цифру в счете, женщина не на шутку разволновалась, а когда выяснилось, что ее банк уже перевел половину этой суммы на счет водоснабжающей компании, старушку хватил удар. По информации регионального телеканала, в настоящее время она находится в отделении реанимации городской больницы города Сан-Ремо. Проведенная проверка показала, что ошибка была вызвана "некорректным снятием информации со счетчика воды". Платежный документ был аннулирован, средства вернулись на банковский счет пострадавшей. Неизвестно только, вернется ли старушка домой из больницы.

https://ria.ru/20230308/italyantsy-1856598922.html

лигурия

сан-ремо

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в мире, лигурия, сан-ремо