https://ria.ru/20231208/smi-1914517338.html

Евросоюз готовит новый законопроект против поставщиков газа из России

Евросоюз готовит новый законопроект против поставщиков газа из России - РИА Новости, 08.12.2023

Евросоюз готовит новый законопроект против поставщиков газа из России

ЕС хочет предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ, пишет газета РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:31

2023-12-08T08:31

2023-12-08T10:59

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ЕС хочет предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ, пишет газета Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем."ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии. <...> Согласно проекту юридического текста, предложенному Брюсселем <...>, любая страна-член сможет запретить компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ", — пишет издание со ссылкой на документ.По словам высокопоставленного чиновника блока, это предложение может предоставить энергетическим компаниям ЕС основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации.Согласно законопроекту, государствам — членам ЕС будет разрешено "частично или, где это оправданно, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии, "где это необходимо для защиты основных интересов безопасности".Ожидается, что переговорщики из стран — членов ЕС и Европарламента одобрят проект текста в пятницу, отмечает Financial Times. Окончательная версия еще должна быть официально одобрена парламентом и государствами-членами, добавляет издание.

https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

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в мире, экономика, россия, белоруссия, евросоюз, европарламент, брюссель