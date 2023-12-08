Евросоюз готовит новый законопроект против поставщиков газа из России
FT: новый закон ЕС позволит выходить из контрактов с поставщиками газа из РФ
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ЕС хочет предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ, пишет газета Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем.
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"ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии. <...> Согласно проекту юридического текста, предложенному Брюсселем <...>, любая страна-член сможет запретить компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ", — пишет издание со ссылкой на документ.
По словам высокопоставленного чиновника блока, это предложение может предоставить энергетическим компаниям ЕС основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации.
Согласно законопроекту, государствам — членам ЕС будет разрешено "частично или, где это оправданно, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии, "где это необходимо для защиты основных интересов безопасности".
Ожидается, что переговорщики из стран — членов ЕС и Европарламента одобрят проект текста в пятницу, отмечает Financial Times. Окончательная версия еще должна быть официально одобрена парламентом и государствами-членами, добавляет издание.