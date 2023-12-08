https://ria.ru/20231208/siluanov-1914655355.html

Силуанов рассказал о преимуществах создания стейблкоина БРИКС

Силуанов рассказал о преимуществах создания стейблкоина БРИКС - РИА Новости, 08.12.2023

Силуанов рассказал о преимуществах создания стейблкоина БРИКС

Создание стейблкоина - криптовалюты, привязанной к корзине валют стран БРИКС, - одно из предложений для решения проблемы неполной конвертируемости валют ряда... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:33

2023-12-08T16:33

2023-12-08T16:42

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Создание стейблкоина - криптовалюты, привязанной к корзине валют стран БРИКС, - одно из предложений для решения проблемы неполной конвертируемости валют ряда стран, в частности, России в рамках торговли с Индией, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе лекции на выставке "Россия". "В следующем году наша страна будет председательствовать в БРИКС... и одна из тем, которые Минфин будет заявлять и прорабатывать с нашими коллегами, - создание расчетов и расчетной единицы, которая позволила бы решить вопросы конвертации, расчетов... Кстати, есть тоже одно из инновационных предложений - на базе определенной корзины валют стран БРИКС выпустить цифровой финансовый актив. Стейблкоин, обеспеченный корзиной валют стран БРИКС", - сказал Силуанов. "Проблемы действительно есть, у нас партнеры сегодня основные торговые - Китай, Индия, Турция, страны Персидского залива, во всяком случае, все те дружественные страны, куда переориентируются торговые потоки. И если китайский юань конвертируемый, и расчеты в китайских юанях абсолютно такие же, как в других конвертируемых валютах, то в индийских рупиях есть проблема", - пояснил министр. "Через "третьи" страны, через конвертацию индийских рупий в другие валюты, а потом в рубли такая схема работает. Этим занимаются финансовые структуры, этим занимаются соответствующие банки и так далее. И получается следующее - если ты поставил товар нашим партерам из Индии и хочешь получить деньги, рубли или другую валюту, то придется за это чуть-чуть заплатить определенным дисконтом", - пояснил министр. Поэтому, по его словам, и будет хорошо, если будет существовать в рамках системы стран БРИКС возможность рассчитываться созданной расчетной единицей, обеспеченной корзиной валют стран-участниц. Тем не менее, "это надо проработать". "Очень много деталей, очень много вопросов, которые нужно будет обсуждать с нашими партнерами. Эта та тема, которую мы заявляем с точки зрения "финансового трека" в рамках нашего председательства в БРИКСе", - подчеркнул Силуанов. В конце августа Силуанов также сообщал, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару.

https://ria.ru/20231208/rf-1914636005.html

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экономика, технологии, индия, россия, китай, антон силуанов, брикс, министерство финансов рф (минфин россии)