https://ria.ru/20231208/shtraf-1914600683.html
Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле
Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле - РИА Новости, 08.12.2023
Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле
Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей мессенджер Telegram за нарушение закона о самоконтроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:49
2023-12-08T13:49
2023-12-08T13:49
россия
технологии
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей мессенджер Telegram за нарушение закона о самоконтроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. По этой статье Telegram штрафовали впервые. Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.
https://ria.ru/20231205/telegram-1913868445.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Технологии, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле
Суд оштрафовал Telegram на 1 миллион рублей за нарушение закона о самоконтроле