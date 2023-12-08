https://ria.ru/20231208/shtraf-1914600683.html

Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле

Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле - РИА Новости, 08.12.2023

Суд оштрафовал Telegram за нарушение закона о самоконтроле

Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей мессенджер Telegram за нарушение закона о самоконтроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:49

2023-12-08T13:49

2023-12-08T13:49

россия

технологии

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей мессенджер Telegram за нарушение закона о самоконтроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. По этой статье Telegram штрафовали впервые. Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.

https://ria.ru/20231205/telegram-1913868445.html

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россия, технологии, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)