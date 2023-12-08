https://ria.ru/20231208/shtraf-1914500079.html

Юрист объяснил, кому грозят штрафы за утечку личных данных по новому закону

Юрист объяснил, кому грозят штрафы за утечку личных данных по новому закону - РИА Новости, 08.12.2023

Юрист объяснил, кому грозят штрафы за утечку личных данных по новому закону

Одобренный Совфедом законопроект об ужесточении ответственности за незаконное размещение личных данных граждан в инфополе грозит нарушителям высокими штрафами,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T02:15

2023-12-08T02:15

2023-12-08T02:15

россия

общество

кирилл данилов

технологии

штрафы

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Одобренный Совфедом законопроект об ужесточении ответственности за незаконное размещение личных данных граждан в инфополе грозит нарушителям высокими штрафами, рассказал в интервью агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.Согласно этому документу, если его подпишет президент, штраф для граждан вырастет до 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц составит 100-300 тысяч рублей, для юрлиц в ряде случаев штраф может доходить до полутора миллиона рублей. Это в десятки раз больше, чем сейчас.По мнению адвоката, такое ужесточение оправдано тем, что случаи утечек приобретают масштабный характер.“Создаются так называемые “цифровые портреты” граждан, которые впоследствии используют в мошеннических схемах”, — объяснил он.

https://ria.ru/20231117/fotografii-1909984713.html

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россия, общество, кирилл данилов, технологии, штрафы