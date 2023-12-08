https://ria.ru/20231208/shprits-1914533710.html
В Москве задержали хозяина шприца с наркотиком, о который укололся ребенок
В Москве задержали хозяина шприца с наркотиком, о который укололся ребенок - РИА Новости, 08.12.2023
В Москве задержали хозяина шприца с наркотиком, о который укололся ребенок
В Москве задержали мужчину, оставившего летом в машине каршеринга шприц с наркотиком, об который укололся ребенок, сообщила столичная прокуратура в Telegram. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:25
2023-12-08T10:25
2023-12-08T11:05
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве задержали мужчину, оставившего летом в машине каршеринга шприц с наркотиком, об который укололся ребенок, сообщила столичная прокуратура в Telegram. "Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга. Это ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств уроженец Ставропольского края 1986 года рождения", — уточнили в ведомстве.Кунцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности.Инцидент произошел 18 августа и получил большой резонанс: ребенок укололся о шприц с мефедроном, который был воткнут в заднее сиденье машины каршеринга. В компании-владельце автомобиля BelkaCar РИА Новости сообщали, что "примут меры" против "пользователя, нарушившего правила".Из-за инцидента возбудили уголовное дело о незаконном сбыте или пересылке наркотиков.
https://ria.ru/20230908/shprits-1894578824.html
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происшествия, авто, москва, ставропольский край
Происшествия, Авто, Москва, Ставропольский край
В Москве задержали хозяина шприца с наркотиком, о который укололся ребенок
Прокуратура: в Москве задержан хозяин шприца, о который укололся ребенок
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
В Москве задержали мужчину, оставившего летом в машине каршеринга шприц с наркотиком, об который укололся ребенок, сообщила столичная прокуратура в Telegram
.
"Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга. Это ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств уроженец Ставропольского края 1986 года рождения", — уточнили в ведомстве.
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Кунцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности.
Инцидент произошел 18 августа и получил большой резонанс: ребенок укололся о шприц с мефедроном, который был воткнут в заднее сиденье машины каршеринга. В компании-владельце автомобиля BelkaCar РИА Новости сообщали, что "примут меры" против "пользователя, нарушившего правила".
Из-за инцидента возбудили уголовное дело о незаконном сбыте или пересылке наркотиков.
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