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В Грузии пройдет шествие в поддержку получения статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 08.12.2023
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16:06 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/shestvie-1914647512.html
В Грузии пройдет шествие в поддержку получения статуса кандидата в ЕС
В Грузии пройдет шествие в поддержку получения статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 08.12.2023
В Грузии пройдет шествие в поддержку получения статуса кандидата в ЕС
Грузинские неправительственные организации организуют в субботу шествие в поддержку получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщили в пятницу... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:06
2023-12-08T16:06
в мире
грузия
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 8 дек – РИА Новости. Грузинские неправительственные организации организуют в субботу шествие в поддержку получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщили в пятницу организаторы мероприятия. Грузия ожидает, что получит статус кандидата в члены ЕС в середине декабря. "Единство грузинского народа имело и имеет решающее значение на пути в Евросоюз. Поэтому, как и прежде, мы должны еще раз продемонстрировать Европейскому Союзу наше единство и сделать так, чтобы наш голос был услышан. Поэтому мы приглашаем всех граждан Грузии, молодых и пожилых, женщин и мужчин, студентов и пенсионеров, государственных служащих и политиков, для которых важно европейское будущее Грузии, присоединиться и внести свой собственный вклад в достижении получения статуса кандидата в члены в ЕС", - говорится в сообщении объединения "Твой голос Европе", куда входят грузинские НПО, опубликованного в пятницу в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) Шествие начнется в 14.00 (13.00 мск) на площади Республики, после чего участники акции пройдут по проспекту Руставели. Организаторы призывают взять с собой флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты. Как ожидается, лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение на саммите 14-15 декабря о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html
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в мире, грузия, евросоюз
В мире, Грузия, Евросоюз
В Грузии пройдет шествие в поддержку получения статуса кандидата в ЕС

В Тбилиси пройдет шествие в поддержку получения Грузией статуса кандидата в ЕС

© AP Photo / Shakh AivazovДемонстранты с флагами Грузии и ЕС
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 дек – РИА Новости. Грузинские неправительственные организации организуют в субботу шествие в поддержку получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщили в пятницу организаторы мероприятия.
Грузия ожидает, что получит статус кандидата в члены ЕС в середине декабря.
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"Единство грузинского народа имело и имеет решающее значение на пути в Евросоюз. Поэтому, как и прежде, мы должны еще раз продемонстрировать Европейскому Союзу наше единство и сделать так, чтобы наш голос был услышан. Поэтому мы приглашаем всех граждан Грузии, молодых и пожилых, женщин и мужчин, студентов и пенсионеров, государственных служащих и политиков, для которых важно европейское будущее Грузии, присоединиться и внести свой собственный вклад в достижении получения статуса кандидата в члены в ЕС", - говорится в сообщении объединения "Твой голос Европе", куда входят грузинские НПО, опубликованного в пятницу в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская)
Шествие начнется в 14.00 (13.00 мск) на площади Республики, после чего участники акции пройдут по проспекту Руставели. Организаторы призывают взять с собой флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты.
Как ожидается, лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение на саммите 14-15 декабря о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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