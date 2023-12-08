https://ria.ru/20231208/shestvie-1914647512.html

В Грузии пройдет шествие в поддержку получения статуса кандидата в ЕС

В Грузии пройдет шествие в поддержку получения статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 08.12.2023

В Грузии пройдет шествие в поддержку получения статуса кандидата в ЕС

Грузинские неправительственные организации организуют в субботу шествие в поддержку получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщили в пятницу... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:06

2023-12-08T16:06

2023-12-08T16:06

в мире

грузия

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 8 дек – РИА Новости. Грузинские неправительственные организации организуют в субботу шествие в поддержку получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщили в пятницу организаторы мероприятия. Грузия ожидает, что получит статус кандидата в члены ЕС в середине декабря. "Единство грузинского народа имело и имеет решающее значение на пути в Евросоюз. Поэтому, как и прежде, мы должны еще раз продемонстрировать Европейскому Союзу наше единство и сделать так, чтобы наш голос был услышан. Поэтому мы приглашаем всех граждан Грузии, молодых и пожилых, женщин и мужчин, студентов и пенсионеров, государственных служащих и политиков, для которых важно европейское будущее Грузии, присоединиться и внести свой собственный вклад в достижении получения статуса кандидата в члены в ЕС", - говорится в сообщении объединения "Твой голос Европе", куда входят грузинские НПО, опубликованного в пятницу в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) Шествие начнется в 14.00 (13.00 мск) на площади Республики, после чего участники акции пройдут по проспекту Руставели. Организаторы призывают взять с собой флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты. Как ожидается, лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение на саммите 14-15 декабря о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html

https://ria.ru/20230908/es-1895059967.html

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в мире, грузия, евросоюз