В Грузии пройдет шествие в поддержку получения статуса кандидата в ЕС
В Тбилиси пройдет шествие в поддержку получения Грузией статуса кандидата в ЕС
© AP Photo / Shakh AivazovДемонстранты с флагами Грузии и ЕС
© AP Photo / Shakh Aivazov
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 дек – РИА Новости. Грузинские неправительственные организации организуют в субботу шествие в поддержку получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщили в пятницу организаторы мероприятия.
Грузия ожидает, что получит статус кандидата в члены ЕС в середине декабря.
"Единство грузинского народа имело и имеет решающее значение на пути в Евросоюз. Поэтому, как и прежде, мы должны еще раз продемонстрировать Европейскому Союзу наше единство и сделать так, чтобы наш голос был услышан. Поэтому мы приглашаем всех граждан Грузии, молодых и пожилых, женщин и мужчин, студентов и пенсионеров, государственных служащих и политиков, для которых важно европейское будущее Грузии, присоединиться и внести свой собственный вклад в достижении получения статуса кандидата в члены в ЕС", - говорится в сообщении объединения "Твой голос Европе", куда входят грузинские НПО, опубликованного в пятницу в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская)
Шествие начнется в 14.00 (13.00 мск) на площади Республики, после чего участники акции пройдут по проспекту Руставели. Организаторы призывают взять с собой флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты.
Как ожидается, лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение на саммите 14-15 декабря о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.