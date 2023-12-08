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Жители Мончегорска сплели за год 340 маскировочных сетей для бойцов СВО
Жители Мончегорска сплели за год 340 маскировочных сетей для бойцов СВО - РИА Новости, 08.12.2023
Жители Мончегорска сплели за год 340 маскировочных сетей для бойцов СВО
Жители города металлургов Мончегорска в Мурманской области сплели менее чем за год порядка 340 маскировочных сетей для участников специальной военной операции,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:57
2023-12-08T15:57
2023-12-08T16:11
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МУРМАНСК, 8 дек – РИА Новости. Жители города металлургов Мончегорска в Мурманской области сплели менее чем за год порядка 340 маскировочных сетей для участников специальной военной операции, сообщается на странице администрации Мончегорска в соцсети "ВКонтакте". "В городе трудовой доблести почти год работает "Мастерская Победы". Там делают блиндажные свечи и маскировочные сети для участников специальной военной операции. К этому времени уже сплетено порядка 340 сетей", - говорится в сообщении. Отмечается, что общая площадь сплетенных сетей превышает 6 тысяч квадратных метров. "Благодарю всех, кто помогает в изготовлении маскировочных сетей. И опытным мастерицам, и новичкам, всем, кто делает свой вклад силы в защиту нашей Родины!" – отметила организатор мастерской Алёна Лисёнкина.
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мончегорск, мурманская область
Надежные люди, Мончегорск, Мурманская область
МУРМАНСК, 8 дек – РИА Новости. Жители города металлургов Мончегорска в Мурманской области сплели менее чем за год порядка 340 маскировочных сетей для участников специальной военной операции, сообщается на странице администрации Мончегорска в соцсети "ВКонтакте".
"В городе трудовой доблести почти год работает "Мастерская Победы". Там делают блиндажные свечи и маскировочные сети для участников специальной военной операции. К этому времени уже сплетено порядка 340 сетей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь сплетенных сетей превышает 6 тысяч квадратных метров.
"Благодарю всех, кто помогает в изготовлении маскировочных сетей. И опытным мастерицам, и новичкам, всем, кто делает свой вклад силы в защиту нашей Родины!" – отметила организатор мастерской Алёна Лисёнкина.
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