https://ria.ru/20231208/seti-1914644146.html

Жители Мончегорска сплели за год 340 маскировочных сетей для бойцов СВО

Жители Мончегорска сплели за год 340 маскировочных сетей для бойцов СВО - РИА Новости, 08.12.2023

Жители Мончегорска сплели за год 340 маскировочных сетей для бойцов СВО

Жители города металлургов Мончегорска в Мурманской области сплели менее чем за год порядка 340 маскировочных сетей для участников специальной военной операции,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:57

2023-12-08T15:57

2023-12-08T16:11

надежные люди

мончегорск

мурманская область

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МУРМАНСК, 8 дек – РИА Новости. Жители города металлургов Мончегорска в Мурманской области сплели менее чем за год порядка 340 маскировочных сетей для участников специальной военной операции, сообщается на странице администрации Мончегорска в соцсети "ВКонтакте". "В городе трудовой доблести почти год работает "Мастерская Победы". Там делают блиндажные свечи и маскировочные сети для участников специальной военной операции. К этому времени уже сплетено порядка 340 сетей", - говорится в сообщении. Отмечается, что общая площадь сплетенных сетей превышает 6 тысяч квадратных метров. "Благодарю всех, кто помогает в изготовлении маскировочных сетей. И опытным мастерицам, и новичкам, всем, кто делает свой вклад силы в защиту нашей Родины!" – отметила организатор мастерской Алёна Лисёнкина.

https://ria.ru/20231208/pomosch-1914584273.html

мончегорск

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мончегорск, мурманская область