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Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 08.12.2023
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13:58 08.12.2023 (обновлено: 14:05 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/sanktsii-1914603247.html
Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 08.12.2023
Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что 12-й пакет санкций ЕС против России подготовлен, он содержит запрет на импорт алмазов из РФ. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:58
2023-12-08T14:05
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что 12-й пакет санкций ЕС против России подготовлен, он содержит запрет на импорт алмазов из РФ."Двенадцатый пакет санкций подготовлен, он содержит очень важные элементы, такие как запрет российских алмазов на рынках стран G7. Мы над этим активно работали последние месяцы… Мы, как страна-председатель (Совета ЕС с января по июнь 2024 года – ред.), будем способствовать обеспечению единства по таким вопросам", - сказал он на встрече с приглашенными журналистами в Брюсселе.
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бельгия, евросоюз, в мире
Бельгия, Евросоюз, В мире
Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Премьер Бельгии: новый пакет санкций ЕС содержит запрет на импорт алмазов из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что 12-й пакет санкций ЕС против России подготовлен, он содержит запрет на импорт алмазов из РФ.
"Двенадцатый пакет санкций подготовлен, он содержит очень важные элементы, такие как запрет российских алмазов на рынках стран G7. Мы над этим активно работали последние месяцы… Мы, как страна-председатель (Совета ЕС с января по июнь 2024 года – ред.), будем способствовать обеспечению единства по таким вопросам", - сказал он на встрече с приглашенными журналистами в Брюсселе.
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