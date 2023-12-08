https://ria.ru/20231208/sanktsii-1914603247.html
Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 08.12.2023
Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что 12-й пакет санкций ЕС против России подготовлен, он содержит запрет на импорт алмазов из РФ. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:58
2023-12-08T13:58
2023-12-08T14:05
бельгия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что 12-й пакет санкций ЕС против России подготовлен, он содержит запрет на импорт алмазов из РФ."Двенадцатый пакет санкций подготовлен, он содержит очень важные элементы, такие как запрет российских алмазов на рынках стран G7. Мы над этим активно работали последние месяцы… Мы, как страна-председатель (Совета ЕС с января по июнь 2024 года – ред.), будем способствовать обеспечению единства по таким вопросам", - сказал он на встрече с приглашенными журналистами в Брюсселе.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, евросоюз, в мире
Бельгия, Евросоюз, В мире
Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Премьер Бельгии: новый пакет санкций ЕС содержит запрет на импорт алмазов из РФ