https://ria.ru/20231208/sanktsii-1914603247.html

Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 08.12.2023

Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что 12-й пакет санкций ЕС против России подготовлен, он содержит запрет на импорт алмазов из РФ. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:58

2023-12-08T13:58

2023-12-08T14:05

бельгия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что 12-й пакет санкций ЕС против России подготовлен, он содержит запрет на импорт алмазов из РФ."Двенадцатый пакет санкций подготовлен, он содержит очень важные элементы, такие как запрет российских алмазов на рынках стран G7. Мы над этим активно работали последние месяцы… Мы, как страна-председатель (Совета ЕС с января по июнь 2024 года – ред.), будем способствовать обеспечению единства по таким вопросам", - сказал он на встрече с приглашенными журналистами в Брюсселе.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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