https://ria.ru/20231208/samolet-1914512705.html

В СК рассказали о причине экстренной посадки самолета в Новосибирске

В СК рассказали о причине экстренной посадки самолета в Новосибирске - РИА Новости, 08.12.2023

В СК рассказали о причине экстренной посадки самолета в Новосибирске

Причиной вынужденного возврата самолета S7 Airlines ("Сибирь") в аэропорт Новосибирска после взлета стал помпаж двигателя, говорится в сообщении Восточного... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T07:14

2023-12-08T07:14

2023-12-08T11:35

происшествия

новосибирск

россия

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s7 airlines

толмачево (аэропорт)

boeing 737

boeing 737-800

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НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Причиной вынужденного возврата самолета S7 Airlines ("Сибирь") в аэропорт Новосибирска после взлета стал помпаж двигателя, говорится в сообщении Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. "По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом "Новосибирск-Москва", совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска. Посадка произведена благополучно", — отметило ведомство. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В свою очередь, авиакомпания сообщила, что во время взлета произошло колебание оборотов с последующим восстановлением нормальной работы. При этом она опровергла появившуюся ранее в Telegram-каналах информацию о возгорании двигателей.Как сообщалось, рано утром в пятницу пассажирский Boeing 737 после взлета был вынужден вернуться в аэропорт Новосибирска из-за технической неисправности.

https://ria.ru/20231207/samolet-1914293384.html

https://ria.ru/20231207/vozgoranie-1914267203.html

новосибирск

россия

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