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В СК рассказали о причине экстренной посадки самолета в Новосибирске - РИА Новости, 08.12.2023
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07:14 08.12.2023 (обновлено: 11:35 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/samolet-1914512705.html
В СК рассказали о причине экстренной посадки самолета в Новосибирске
В СК рассказали о причине экстренной посадки самолета в Новосибирске - РИА Новости, 08.12.2023
В СК рассказали о причине экстренной посадки самолета в Новосибирске
Причиной вынужденного возврата самолета S7 Airlines ("Сибирь") в аэропорт Новосибирска после взлета стал помпаж двигателя, говорится в сообщении Восточного... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T07:14
2023-12-08T11:35
происшествия
новосибирск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
s7 airlines
толмачево (аэропорт)
boeing 737
boeing 737-800
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НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Причиной вынужденного возврата самолета S7 Airlines ("Сибирь") в аэропорт Новосибирска после взлета стал помпаж двигателя, говорится в сообщении Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. "По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом "Новосибирск-Москва", совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска. Посадка произведена благополучно", — отметило ведомство. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В свою очередь, авиакомпания сообщила, что во время взлета произошло колебание оборотов с последующим восстановлением нормальной работы. При этом она опровергла появившуюся ранее в Telegram-каналах информацию о возгорании двигателей.Как сообщалось, рано утром в пятницу пассажирский Boeing 737 после взлета был вынужден вернуться в аэропорт Новосибирска из-за технической неисправности.
https://ria.ru/20231207/samolet-1914293384.html
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происшествия, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф), s7 airlines, толмачево (аэропорт), boeing 737, boeing 737-800
Происшествия, Новосибирск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), S7 Airlines, Толмачево (аэропорт), Boeing 737, Boeing 737-800
В СК рассказали о причине экстренной посадки самолета в Новосибирске

Причиной экстренной посадки самолета S7 в Новосибирске стал помпаж двигателя

© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК РоссииСамолет "Боинг 737-800", следовавший рейсом "Новосибирск-Москва" и совершивший посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска из-за помпажа двигателей. 8 декабря 2023
Самолет Боинг 737-800, следовавший рейсом Новосибирск-Москва и совершивший посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска из-за помпажа двигателей. 8 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России
Самолет "Боинг 737-800", следовавший рейсом "Новосибирск-Москва" и совершивший посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска из-за помпажа двигателей. 8 декабря 2023
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НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Причиной вынужденного возврата самолета S7 Airlines ("Сибирь") в аэропорт Новосибирска после взлета стал помпаж двигателя, говорится в сообщении Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
"По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом "Новосибирск-Москва", совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска. Посадка произведена благополучно", — отметило ведомство.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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В свою очередь, авиакомпания сообщила, что во время взлета произошло колебание оборотов с последующим восстановлением нормальной работы. При этом она опровергла появившуюся ранее в Telegram-каналах информацию о возгорании двигателей.
Как сообщалось, рано утром в пятницу пассажирский Boeing 737 после взлета был вынужден вернуться в аэропорт Новосибирска из-за технической неисправности.
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ПроисшествияНовосибирскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)S7 AirlinesТолмачево (аэропорт)Boeing 737Boeing 737-800
 
 
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