В СК рассказали о причине экстренной посадки самолета в Новосибирске
Причиной экстренной посадки самолета S7 в Новосибирске стал помпаж двигателя
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК РоссииСамолет "Боинг 737-800", следовавший рейсом "Новосибирск-Москва" и совершивший посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска из-за помпажа двигателей. 8 декабря 2023
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России
Самолет "Боинг 737-800", следовавший рейсом "Новосибирск-Москва" и совершивший посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска из-за помпажа двигателей. 8 декабря 2023
НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Причиной вынужденного возврата самолета S7 Airlines ("Сибирь") в аэропорт Новосибирска после взлета стал помпаж двигателя, говорится в сообщении Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
"По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом "Новосибирск-Москва", совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска. Посадка произведена благополучно", — отметило ведомство.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В свою очередь, авиакомпания сообщила, что во время взлета произошло колебание оборотов с последующим восстановлением нормальной работы. При этом она опровергла появившуюся ранее в Telegram-каналах информацию о возгорании двигателей.
Как сообщалось, рано утром в пятницу пассажирский Boeing 737 после взлета был вынужден вернуться в аэропорт Новосибирска из-за технической неисправности.