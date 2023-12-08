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Самолет S7 после взлета вернулся в Новосибирск - РИА Новости, 08.12.2023
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Туризм
 
07:11 08.12.2023 (обновлено: 11:05 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/samolet-1914512567.html
Самолет S7 после взлета вернулся в Новосибирск
Самолет S7 после взлета вернулся в Новосибирск - РИА Новости, 08.12.2023
Самолет S7 после взлета вернулся в Новосибирск
Самолет авиаперевозчика S7 Airlines ("Сибирь") вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности, говорится в заявлении Западно-Сибирской транспортной... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T07:11
2023-12-08T11:05
происшествия
новосибирск
москва
s7 airlines
западно-сибирская транспортная прокуратура
boeing 737
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НОВОСИБИРСК, 8 дек — РИА Новости. Самолет авиаперевозчика S7 Airlines ("Сибирь") вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности, говорится в заявлении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."По предварительным данным, сегодня около 7.00 (3.00 мск) в ходе выполнения рейса Новосибирск — Москва воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (Boeing 737) в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина", — рассказали в ведомстве.По его данным, посадка прошла штатно, но впоследствии самолет отстранили от эксплуатации, а пассажиров разместили в здании аэровокзала. Сейчас для них готовят другой борт.Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, ведомство следит за соблюдением прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке самолета.
https://ria.ru/20231207/samolet-1914293384.html
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происшествия, новосибирск, москва, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура, boeing 737, новости - туризм
Происшествия, Новосибирск, Москва, S7 Airlines, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Boeing 737, Туризм, Новости - Туризм
Самолет S7 после взлета вернулся в Новосибирск

В Новосибирске самолет S7 сел из-за технической неисправности

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураСамолет "Боинг 737-800", следовавший рейсом "Новосибирск-Москва" и совершивший посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска из-за помпажа двигателей. 8 декабря 2023
Самолет Боинг 737-800, следовавший рейсом Новосибирск-Москва и совершивший посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска из-за помпажа двигателей. 8 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Самолет "Боинг 737-800", следовавший рейсом "Новосибирск-Москва" и совершивший посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска из-за помпажа двигателей. 8 декабря 2023
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НОВОСИБИРСК, 8 дек — РИА Новости. Самолет авиаперевозчика S7 Airlines ("Сибирь") вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности, говорится в заявлении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, сегодня около 7.00 (3.00 мск) в ходе выполнения рейса Новосибирск — Москва воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (Boeing 737) в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина", — рассказали в ведомстве.
По его данным, посадка прошла штатно, но впоследствии самолет отстранили от эксплуатации, а пассажиров разместили в здании аэровокзала. Сейчас для них готовят другой борт.
Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, ведомство следит за соблюдением прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке самолета.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В "Уральских авиалиниях" рассказали о судьбе севшего в поле самолета
Вчера, 11:25
 
ТуризмПроисшествияНовосибирскМоскваS7 AirlinesЗападно-Сибирская транспортная прокуратураBoeing 737Новости - Туризм
 
 
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