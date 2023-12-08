https://ria.ru/20231208/samolet-1914512567.html

Самолет S7 после взлета вернулся в Новосибирск

Самолет S7 после взлета вернулся в Новосибирск - РИА Новости, 08.12.2023

Самолет S7 после взлета вернулся в Новосибирск

Самолет авиаперевозчика S7 Airlines ("Сибирь") вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности, говорится в заявлении Западно-Сибирской транспортной... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T07:11

2023-12-08T07:11

2023-12-08T11:05

происшествия

новосибирск

москва

s7 airlines

западно-сибирская транспортная прокуратура

boeing 737

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новости - туризм

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НОВОСИБИРСК, 8 дек — РИА Новости. Самолет авиаперевозчика S7 Airlines ("Сибирь") вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности, говорится в заявлении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."По предварительным данным, сегодня около 7.00 (3.00 мск) в ходе выполнения рейса Новосибирск — Москва воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (Boeing 737) в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина", — рассказали в ведомстве.По его данным, посадка прошла штатно, но впоследствии самолет отстранили от эксплуатации, а пассажиров разместили в здании аэровокзала. Сейчас для них готовят другой борт.Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, ведомство следит за соблюдением прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке самолета.

https://ria.ru/20231207/samolet-1914293384.html

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