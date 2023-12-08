https://ria.ru/20231208/samara-1914607643.html

В Самаре пройдет встреча с горожанами по вопросам общественного транспорта

В Самаре пройдет встреча с горожанами по вопросам общественного транспорта - РИА Новости, 08.12.2023

В Самаре пройдет встреча с горожанами по вопросам общественного транспорта

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной провести встречу с горожанами по вопросу работы общественного транспорта,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:19

2023-12-08T14:19

2023-12-08T14:20

самарская область

самара

дмитрий азаров

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной провести встречу с горожанами по вопросу работы общественного транспорта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Азаров провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы жителей Самарской области. Всего поступило порядка четырех тысяч обращений – сообщений и звонков. Из них значительная часть касалась работы общественного транспорта в региональной столице. Жители города жаловались на работу автобусов, следующих по маршрутам №№ 63, 36, 89, 397 и другие. По словам местных жителей, по ряду направлений сложно уехать не только в будни, но и в выходные, а некоторые автобусы - сходят с линии. Также жители Самары попросили губернатора обратить внимание на интервалы движения некоторых маршрутов, говорится в сообщении. Дмитрий Азаров во время телеэфира отметил, что и ему поступает большое количество обращений от самарцев по поводу работы муниципального общественного транспорта. Это происходит, несмотря на то, что благодаря поддержке регионального правительства за последние годы муниципалитетам Самарской области, в большей степени Самаре, было передано порядка 340 единиц транспорта. "Мы концентрируем внимание на этом вопросе, привлекая средства из федерального бюджета и регионального. В ближайшие месяцы мы еще 210 автобусов передадим муниципалитетам, приобретем благодаря федеральной поддержке. Мне хотелось бы, чтобы и муниципальные власти, понимая свою ответственность, концентрировали усилия на этом вопросе, если он становится первостепенным. Мы готовы помогать в решении этих вопросов, выделять средства из регионального бюджета, добиваться федеральной поддержки, но только в том случае, если муниципальные власти предпринимают усилия", - отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба. Губернатор пригласил к разговору главу Самары Елену Лапушкину. Азаров поручил ей в ближайшие дни провести встречи с людьми в Куйбышевском, Красноглинском, Железнодорожном районах города. "Если такое количество людей беспокоит работа общественного транспорта, проведите личные встречи с приглашением перевозчиков, сотрудников департамента транспорта. Обещаю, что направлю представителей министерства транспорта региона. Давайте мы информацию из первых рук получим и будем справляться с этой задачей", – поручил губернатор, его цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231208/samara-1914550357.html

https://ria.ru/20231130/proekt-1913032341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, самара, дмитрий азаров