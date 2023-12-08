https://ria.ru/20231208/samara-1914550357.html

Строительство метро в Самаре продолжится

Строительство метро в Самаре продолжится - РИА Новости, 08.12.2023

Строительство метро в Самаре продолжится

В Самаре продолжат строительство недостроенной ветки метро и новой станции "Театральная" в историческом центре города, заявил губернатор Самарской области... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:30

2023-12-08T11:30

2023-12-08T11:30

самарская область

дмитрий азаров

самара

главгосэкспертиза

метро

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Самаре продолжат строительство недостроенной ветки метро и новой станции "Театральная" в историческом центре города, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Стройку продолжим. Да, подрядчик уведомил министерство строительства о приостановке работ. Причин основных две: не закончилось расселение граждан из домов, находящихся в зоне пролегания метрополитена, и работа правоохранительных органов по выяснению ряда обстоятельств начала строительства метро", - пояснил губернатор, слова которого привели в пресс-службе областного правительства. Он отметил, что первоначально проект станции "Театральная" не предусматривал расселения такого количества людей, – почти 500 граждан. Это требование появилось после окончания Главгосэкспертизы. "Изначально мы ориентировались на строительство московского метро, где многоквартирные дома не расселяются. Но для Самары было другое требование", - уточнил Азаров. Сегодня, по его словам, большую часть жителей уже расселили, они получили комфортные квартиры. В настоящий момент из 500 граждан переехал 421, до конца года вопрос решится еще для 60 человек. По оставшимся собственникам вопрос решается в судебном порядке. "Я понимаю, какой это дискомфорт для людей, но без этого реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, двигающие вперед развитие и Самары, и региона в целом невозможно", - подчеркнул губернатор. Он также сообщил, что Самарская область значительно увеличила федеральные нормы выплат компенсаций, чтобы у собственников были более комфортные условия. Относительно второй причины губернатор дал такие пояснения: "Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы. Якобы в начале строительства были допущены нарушения. Что там произошло - поторопились ли коллеги, принимая решения, или были какие-то злоупотребления, – уверен, следователи разберутся. Я лично заинтересован в справедливом всестороннем рассмотрении вопроса", – заявил глава региона. После того, как оба вопроса решатся, метро продолжат строить. "От своих планов не отказываемся. Да, возможно, придется сдвинуть сроки вправо, как говорят строители, но, уверен, это все равно будет намного быстрее, чем строились предыдущие станции и перегоны. Во всяком случае, все усилия для этого предпримем. А коллеги из федеральных, в том числе правоохранительных органов, надеюсь, тоже понимают, насколько это важный объект. Убежден, у них нет задачи заморозить стройку. Мы оказываем всемерное содействие следствию, чтобы добиться истины и справедливого рассмотрения этого вопроса", – заверил Азаров.

https://ria.ru/20231130/shkoly-1913033961.html

https://ria.ru/20231129/vystavka-1912752076.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, самара, главгосэкспертиза, метро