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Треть россиян ожидают перемен к лучшему в течение года, показал опрос - РИА Новости, 08.12.2023
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20:19 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/russia-1914716764.html
Треть россиян ожидают перемен к лучшему в течение года, показал опрос
Треть россиян ожидают перемен к лучшему в течение года, показал опрос - РИА Новости, 08.12.2023
Треть россиян ожидают перемен к лучшему в течение года, показал опрос
Треть россиян ожидают перемен к лучшему в стране через полгода - год, столько же не ожидают никаких изменений, следует из результатов опроса фонда "Общественное РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T20:19
2023-12-08T20:19
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Треть россиян ожидают перемен к лучшему в стране через полгода - год, столько же не ожидают никаких изменений, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". У респондентов спросили, как, по их мнению, изменится жизнь в России через полгода-год. Треть опрошенных (34%) заявили, что жизнь станет лучше, 35% ответили, что ничего не изменится, 14% считают, что жизнь станет хуже. Также 39% думают, что через полгода-год их жизнь и жизнь их семьи станет лучше, 34% не ожидают изменений, 10% - ждут ухудшения. Кроме того, опрошенные поделились своим мнением, как изменится жизнь в России через три-пять лет. Так, 42% считают, что жизнь станет лучше, 22% - не изменится, 13% ответили, что жизнь станет хуже. Что касается личной жизни, то 45% респондентов ожидают, что их жизнь и жизнь их семьи станет лучше, чем сегодня, 8% уверены, что жизнь станет хуже, 26% выразили мнение, что ничего не изменится. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус", проводился 17-19 и 24-26 ноября 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Треть россиян ожидают перемен к лучшему в течение года, показал опрос

ФОМ: 34% россиян ожидают перемен к лучшему в стране через полгода-год

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту
Прохожие на мосту - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Треть россиян ожидают перемен к лучшему в стране через полгода - год, столько же не ожидают никаких изменений, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".
У респондентов спросили, как, по их мнению, изменится жизнь в России через полгода-год. Треть опрошенных (34%) заявили, что жизнь станет лучше, 35% ответили, что ничего не изменится, 14% считают, что жизнь станет хуже.
Также 39% думают, что через полгода-год их жизнь и жизнь их семьи станет лучше, 34% не ожидают изменений, 10% - ждут ухудшения.
Кроме того, опрошенные поделились своим мнением, как изменится жизнь в России через три-пять лет. Так, 42% считают, что жизнь станет лучше, 22% - не изменится, 13% ответили, что жизнь станет хуже.
Что касается личной жизни, то 45% респондентов ожидают, что их жизнь и жизнь их семьи станет лучше, чем сегодня, 8% уверены, что жизнь станет хуже, 26% выразили мнение, что ничего не изменится.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус", проводился 17-19 и 24-26 ноября 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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