https://ria.ru/20231208/rusofobiya-1914653218.html

Комитет ООН по борьбе с расизмом не поднял проблему русофобии в докладе

Комитет ООН по борьбе с расизмом не поднял проблему русофобии в докладе - РИА Новости, 08.12.2023

Комитет ООН по борьбе с расизмом не поднял проблему русофобии в докладе

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации не затронул вопрос русофобии в своем докладе по Германии, потому что "есть другие, более важные темы", заявил на РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:25

2023-12-08T16:25

2023-12-08T16:57

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ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации не затронул вопрос русофобии в своем докладе по Германии, потому что "есть другие, более важные темы", заявил на брифинге в Женеве член комитета Ен Кам Джон Ен Сик Юен."Этот вопрос (о русофобии - ред.) в докладе не рассматривался, потому что есть более масштабные и важные темы, такие как преступления на расовой почве и профилирование полиции", - ответил он на вопрос, почему в докладе не фигурирует проблема русофобии.Сик Юен добавил, что у комитета было всего шесть часов для диалога с соответствующим государством, что не позволяло обсудить все темы.Хотя один из разделов доклада посвящен дискриминации в спорте, вопрос о российских спортсменах, которым запрещено участвовать в соревнованиях в Германии исключительно на основании их гражданства, также не рассматривался.В ходе интерактивного диалога с Германией по ситуации с правами человека в стране в ноябре в Совете по правам человека ООН российская делегация выразила обеспокоенность ростом русофобии.Ранее издание Bild уволило своего старшего корреспондента Юргена Гельфрихта из-за соавторства в книге "Научиться любить Россию", выпущенной в 2018 году. Ранее в Германии с продаж были сняты книги немецкого журналиста Хуберта Зайпеля о российской политике, а самому автору, согласно сообщениям, грозило судебное разбирательство. Это произошло на фоне сообщений о получении немецким журналистом гонорара из РФ.В августе ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) сообщила, что несмотря на постоянное место жительства в Германии и наличие всех требуемых документов, сотрудники авиакомпании Lufthansa не пустили на рейс в Эстонию гражданина РФ.Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту провела расследование, были привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

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