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Силуанов рассказал, когда россияне смогут платить цифровыми рублями
Силуанов рассказал, когда россияне смогут платить цифровыми рублями - РИА Новости, 08.12.2023
Силуанов рассказал, когда россияне смогут платить цифровыми рублями
Министр финансов России Антон Силуанов выразил уверенность в том, что в следующем году все смогут попробовать открыть цифровой кошелёк, чтобы платить цифровыми... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:46
2023-12-08T13:46
2023-12-08T13:46
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
технологии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов выразил уверенность в том, что в следующем году все смогут попробовать открыть цифровой кошелёк, чтобы платить цифровыми рублями, об этом он заявил в ходе лекции на выставке "Россия". Банк России 15 августа запустил пилотный проект с использованием цифрового рубля в реальных операциях. Первая группа участников состоит из 600 человек и 30 предприятий в одиннадцати городах. А в первую тестовую группу банков вошли Альфа-банк, банк "Дом.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, Газпромбанк, "Киви банк", банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Синара", Росбанк и "ТКБ банк". "Эта технология (цифровой рубль - ред.) развивается и будет развиваться. В следующем году уверен, что мы можем все попробовать открыть цифровой кошелек и иметь возможность платить в уже новой валюте. Это такой же рубль, он так же может обмениваться и на обычный "кэш" (наличные деньги - ред.), и на безналичные рубли... Это еще одна сущность нашего крепкого российского рубля", - сказал он. Глава Минфина также напомнил, что Минфин и Центробанк РФ в следующем году протестируют использование цифрового рубля для ряда бюджетных расходов. Ранее об этом министр говорил в конце ноября. Тогда же он отметил, что Казначейство уже получило соответствующее поручение. "Нам, "бюджетникам", он очень интересен, потому что цифровой рубль не утащишь, цифровой рубль имеет четкое целеполагание и мы знаем, что если рубль направлен, условно говоря, на выплату маткапитала, то на маткапитал он будет потрачен, и ни на какие другие цели. Здесь нет никаких махинаций и ухищрений, которые иногда бывают", - также отметил министр. Однако он отметил, что для обычных граждан есть и некоторые минусы - например, на цифровом рубле "нельзя заработать". Хотя, по его словам, есть и значительные плюсы, среди которых возможность в будущем делать переводы почти без комиссий и заключать смарт-контракты.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), технологии
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Технологии
Силуанов рассказал, когда россияне смогут платить цифровыми рублями
Силуанов уверен, что в следующем году уже каждый сможет платить цифровым рублем
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов выразил уверенность в том, что в следующем году все смогут попробовать открыть цифровой кошелёк, чтобы платить цифровыми рублями, об этом он заявил в ходе лекции на выставке "Россия".
Банк России 15 августа запустил пилотный проект с использованием цифрового рубля в реальных операциях. Первая группа участников состоит из 600 человек и 30 предприятий в одиннадцати городах. А в первую тестовую группу банков вошли Альфа-банк
, банк "Дом.РФ
", "Ингосстрах банк", ВТБ
, Газпромбанк
, "Киви банк", банк "Ак Барс", МТС-банк
, Промсвязьбанк
, Совкомбанк
, банк "Синара", Росбанк
и "ТКБ банк".
"Эта технология (цифровой рубль - ред.) развивается и будет развиваться. В следующем году уверен, что мы можем все попробовать открыть цифровой кошелек и иметь возможность платить в уже новой валюте. Это такой же рубль, он так же может обмениваться и на обычный "кэш" (наличные деньги - ред.), и на безналичные рубли... Это еще одна сущность нашего крепкого российского рубля", - сказал он.
Глава Минфина т
акже напомнил, что Минфин и Центробанк РФ в следующем году протестируют использование цифрового рубля для ряда бюджетных расходов. Ранее об этом министр говорил в конце ноября. Тогда же он отметил, что Казначейство уже получило соответствующее поручение.
"Нам, "бюджетникам", он очень интересен, потому что цифровой рубль не утащишь, цифровой рубль имеет четкое целеполагание и мы знаем, что если рубль направлен, условно говоря, на выплату маткапитала, то на маткапитал он будет потрачен, и ни на какие другие цели. Здесь нет никаких махинаций и ухищрений, которые иногда бывают", - также отметил министр.
Однако он отметил, что для обычных граждан есть и некоторые минусы - например, на цифровом рубле "нельзя заработать". Хотя, по его словам, есть и значительные плюсы, среди которых возможность в будущем делать переводы почти без комиссий и заключать смарт-контракты.
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