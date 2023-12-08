Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации
Орбан: РФ принадлежит к другой цивилизации, но Европе следует с ней сотрудничать
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия принадлежит к другой цивилизации, но это не повод отказываться от сотрудничества с ней, заявил в интервью изданию Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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"Россия принадлежит к другой форме цивилизации. <...> Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна. <...> Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать. Мой ответ: нет", — сказал политик.
Он также обратил внимание, что большая часть мира отличается от Европы.
В октябре Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с Москвой. По его словам, Венгрия — единственная страна, которая высказывается в пользу мира, что было бы в интересах каждого в ЕС.
Будапешт с начала спецоперации последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте прошлого года местный парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружения ВСУ с территории страны.
Как объяснял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, республика стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, поскольку военные поставки через его территорию стали бы законной военной целью.