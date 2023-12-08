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Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации - РИА Новости, 08.12.2023
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14:18 08.12.2023 (обновлено: 19:33 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/rossiya-1914609783.html
Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации
Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации - РИА Новости, 08.12.2023
Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации
Россия принадлежит к другой цивилизации, но это не повод отказываться от сотрудничества с ней, заявил в интервью изданию Point премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:18
2023-12-08T19:33
в мире
россия
виктор орбан
евросоюз
петер сийярто
венгрия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия принадлежит к другой цивилизации, но это не повод отказываться от сотрудничества с ней, заявил в интервью изданию Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.&quot;Россия принадлежит к другой форме цивилизации. &lt;...&gt; Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна. &lt;...&gt; Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать. Мой ответ: нет&quot;, — сказал политик.Он также обратил внимание, что большая часть мира отличается от Европы.В октябре Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с Москвой. По его словам, Венгрия — единственная страна, которая высказывается в пользу мира, что было бы в интересах каждого в ЕС.Будапешт с начала спецоперации последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте прошлого года местный парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружения ВСУ с территории страны. Как объяснял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, республика стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, поскольку военные поставки через его территорию стали бы законной военной целью.
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в мире, россия, виктор орбан, евросоюз, петер сийярто, венгрия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз, Петер Сийярто, Венгрия, Вооруженные силы Украины
Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации

Орбан: РФ принадлежит к другой цивилизации, но Европе следует с ней сотрудничать

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия принадлежит к другой цивилизации, но это не повод отказываться от сотрудничества с ней, заявил в интервью изданию Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«

"Россия принадлежит к другой форме цивилизации. <...> Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна. <...> Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать. Мой ответ: нет", — сказал политик.

Он также обратил внимание, что большая часть мира отличается от Европы.
В октябре Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с Москвой. По его словам, Венгрия — единственная страна, которая высказывается в пользу мира, что было бы в интересах каждого в ЕС.
Будапешт с начала спецоперации последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте прошлого года местный парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружения ВСУ с территории страны.
Как объяснял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, республика стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, поскольку военные поставки через его территорию стали бы законной военной целью.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России
17 октября, 12:20
 
В миреРоссияВиктор ОрбанЕвросоюзПетер СийяртоВенгрияВооруженные силы Украины
 
 
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