https://ria.ru/20231208/rossiya-1914609783.html

Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации

Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации - РИА Новости, 08.12.2023

Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации

Россия принадлежит к другой цивилизации, но это не повод отказываться от сотрудничества с ней, заявил в интервью изданию Point премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:18

2023-12-08T14:18

2023-12-08T19:33

в мире

россия

виктор орбан

евросоюз

петер сийярто

венгрия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_68:185:1735:1123_1920x0_80_0_0_819acc7fdb289fbd295c1ae5b101a7aa.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия принадлежит к другой цивилизации, но это не повод отказываться от сотрудничества с ней, заявил в интервью изданию Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Россия принадлежит к другой форме цивилизации. <...> Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна. <...> Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать. Мой ответ: нет", — сказал политик.Он также обратил внимание, что большая часть мира отличается от Европы.В октябре Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с Москвой. По его словам, Венгрия — единственная страна, которая высказывается в пользу мира, что было бы в интересах каждого в ЕС.Будапешт с начала спецоперации последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте прошлого года местный парламент издал указ, запрещающий поставлять вооружения ВСУ с территории страны. Как объяснял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, республика стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, поскольку военные поставки через его территорию стали бы законной военной целью.

https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, виктор орбан, евросоюз, петер сийярто, венгрия, вооруженные силы украины