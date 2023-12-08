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Володин прокомментировал заявление Путина о выдвижении на новый срок
Володин прокомментировал заявление Путина о выдвижении на новый срок - РИА Новости, 08.12.2023
Володин прокомментировал заявление Путина о выдвижении на новый срок
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил в Telegram, что решение действующего президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах говорит о любви к своей стране, о... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:57
2023-12-08T15:57
2023-12-08T16:28
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил в Telegram, что решение действующего президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах говорит о любви к своей стране, о желании сделать её сильной, процветающей, защитить Россию.Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года."Сегодняшнее его решение говорит о любви к своей стране, о желании сделать её сильной, процветающей, защитить Россию в нынешнее непростое время вызовов и угроз… Наша страна сталкивалась с разными вызовами на различных этапах, но именно благодаря ему успешно их преодолевала — будь это финансовый кризис, санкции или развязанная против России война", - написал он.Кроме того, по словам Володина, Путин обладает "уникальными качествами, такими как человечность, порядочность, доброта, но и, конечно, поразительная трудоспособность"."Победа Путина на выборах — это победа граждан нашей страны, победа России", - заключил спикер ГД.На протяжении времени президент России Владимир Путин доказал свою эффективность, его выдвижение кандидатом в президенты РФ - важное решение для страны и всего мира, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Владимир Владимирович Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. На протяжении времени Владимир Владимирович Путин доказал свою эффективность", - написал Володин. Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин прокомментировал заявление Путина о выдвижении на новый срок
Володин: заявление Путина о выдвижении на новый срок говорит о его любви к РФ
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил в Telegram
, что решение действующего президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах говорит о любви к своей стране, о желании сделать её сильной, процветающей, защитить Россию.
Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года.
«
"Сегодняшнее его решение говорит о любви к своей стране, о желании сделать её сильной, процветающей, защитить Россию в нынешнее непростое время вызовов и угроз… Наша страна сталкивалась с разными вызовами на различных этапах, но именно благодаря ему успешно их преодолевала — будь это финансовый кризис, санкции или развязанная против России война", - написал он.
Кроме того, по словам Володина, Путин обладает "уникальными качествами, такими как человечность, порядочность, доброта, но и, конечно, поразительная трудоспособность".
"Победа Путина на выборах — это победа граждан нашей страны, победа России", - заключил спикер ГД.
На протяжении времени президент России Владимир Путин доказал свою эффективность, его выдвижение кандидатом в президенты РФ - важное решение для страны и всего мира, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Владимир Владимирович Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. На протяжении времени Владимир Владимирович Путин доказал свою эффективность", - написал Володин.
Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
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