Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал заявление Путина о выдвижении на новый срок - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 08.12.2023 (обновлено: 16:28 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/rf-1914644046.html
Володин прокомментировал заявление Путина о выдвижении на новый срок
Володин прокомментировал заявление Путина о выдвижении на новый срок - РИА Новости, 08.12.2023
Володин прокомментировал заявление Путина о выдвижении на новый срок
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил в Telegram, что решение действующего президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах говорит о любви к своей стране, о... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:57
2023-12-08T16:28
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914443988_45:0:2767:1531_1920x0_80_0_0_5b76c0bad9dd26bed09b2f55958f73ba.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил в Telegram, что решение действующего президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах говорит о любви к своей стране, о желании сделать её сильной, процветающей, защитить Россию.Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года."Сегодняшнее его решение говорит о любви к своей стране, о желании сделать её сильной, процветающей, защитить Россию в нынешнее непростое время вызовов и угроз… Наша страна сталкивалась с разными вызовами на различных этапах, но именно благодаря ему успешно их преодолевала — будь это финансовый кризис, санкции или развязанная против России война", - написал он.Кроме того, по словам Володина, Путин обладает "уникальными качествами, такими как человечность, порядочность, доброта, но и, конечно, поразительная трудоспособность"."Победа Путина на выборах — это победа граждан нашей страны, победа России", - заключил спикер ГД.На протяжении времени президент России Владимир Путин доказал свою эффективность, его выдвижение кандидатом в президенты РФ - важное решение для страны и всего мира, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Владимир Владимирович Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. На протяжении времени Владимир Владимирович Путин доказал свою эффективность", - написал Володин. Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
https://ria.ru/20231208/peskov-1914641718.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914448365_0:0:2884:2163_1920x0_80_0_0_c0039e9e96314a652a5369b5ecab7588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин прокомментировал заявление Путина о выдвижении на новый срок

Володин: заявление Путина о выдвижении на новый срок говорит о его любви к РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил в Telegram, что решение действующего президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах говорит о любви к своей стране, о желании сделать её сильной, процветающей, защитить Россию.
Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года.
«
"Сегодняшнее его решение говорит о любви к своей стране, о желании сделать её сильной, процветающей, защитить Россию в нынешнее непростое время вызовов и угроз… Наша страна сталкивалась с разными вызовами на различных этапах, но именно благодаря ему успешно их преодолевала — будь это финансовый кризис, санкции или развязанная против России война", - написал он.
Кроме того, по словам Володина, Путин обладает "уникальными качествами, такими как человечность, порядочность, доброта, но и, конечно, поразительная трудоспособность".
"Победа Путина на выборах — это победа граждан нашей страны, победа России", - заключил спикер ГД.
На протяжении времени президент России Владимир Путин доказал свою эффективность, его выдвижение кандидатом в президенты РФ - важное решение для страны и всего мира, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Владимир Владимирович Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. На протяжении времени Владимир Владимирович Путин доказал свою эффективность", - написал Володин.
Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Слова Путина о выдвижении на новый срок не были заготовкой, заявил Песков
15:47
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала