https://ria.ru/20231208/rf-1914636005.html

Силуанов назвал бюджет финансовым щитом России против ограничений и санкций

Силуанов назвал бюджет финансовым щитом России против ограничений и санкций - РИА Новости, 08.12.2023

Силуанов назвал бюджет финансовым щитом России против ограничений и санкций

Бюджет РФ - это щит против санкций и "наезда" на экономику страны, считает министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:30

2023-12-08T15:30

2023-12-08T15:30

выставка-форум "россия"

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бюджет РФ - это щит против санкций и "наезда" на экономику страны, считает министр финансов Антон Силуанов. "Мы видим, какой идет экономический прессинг на Россию, прессинг на людей, потому что западники хотят, чтобы мы почувствовали, что мы должны отвечать за свои политические последствия... Бюджет, если можно так сказать, наш настоящий щит должен быть. Мы так это расцениваем. Щит финансовый, щит против этих всех ограничений и санкций и против "наезда", если хотите, на нашу экономику, на нашу страну", - сказал министр в ходе лекции на выставке "Россия". "Как этот щит себя проявляет и как он работает? Очень просто - если мы чуть-чуть дадим слабину в наших государственных финансах, то сразу эту слабость будут наши недруги использовать", - пояснил он. По его словам, возможность для этого появляется в случае, если "мы сделаем бюджет неустойчивым, несбалансированным, если наш бюджет будет зависеть от внешних факторов (от конъюнктуры, от ситуации в нашей экономике)". "В эту маленькую брешь и будут направлены все силы", - обратил внимание Силуанов. "Бюджет это такой инструмент, который может быть использован как на развитие, на создание, но если чуть-чуть дашь слабину в бюджете, то явно бюджет сделаешь расбалансированным", - заключил министр.

https://ria.ru/20231208/rubl-1914599766.html

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экономика, россия, антон силуанов