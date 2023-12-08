https://ria.ru/20231208/rf-1914633251.html

Рогов назвал выдвижение Путина четким сигналом Западу

Рогов назвал выдвижение Путина четким сигналом Западу - РИА Новости, 08.12.2023

Рогов назвал выдвижение Путина четким сигналом Западу

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов считает, что выдвижение на новый президентский... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:22

2023-12-08T15:22

2023-12-08T15:22

политика

россия

владимир путин

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_5a0ba4df079403adcc38836ed321306e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов считает, что выдвижение на новый президентский срок действующего главы государства Владимира Путина является четким сигналом Западу, что курс становления России как ведущей мировой державы будет продолжен, а спецоперация на Украине доведена до логического завершения. В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. "То, что о планах выдвигаться на новый президентский срок Путин сообщил в Кремле именно герою ДНР, дает четкий сигнал Западу, что курс становления России как ведущей мировой державы будет продолжен, а спецоперация на Украине доведена до логического завершения, никакой "заморозки" и "договорняка" не будет", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, величие и будущее России неразрывно связано с именем Путина, благодаря которому начался и продолжается процесс возвращения исторических русских земель.

https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, владимир рогов