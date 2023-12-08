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Рогов назвал выдвижение Путина четким сигналом Западу - РИА Новости, 08.12.2023
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15:22 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/rf-1914633251.html
Рогов назвал выдвижение Путина четким сигналом Западу
Рогов назвал выдвижение Путина четким сигналом Западу - РИА Новости, 08.12.2023
Рогов назвал выдвижение Путина четким сигналом Западу
Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов считает, что выдвижение на новый президентский... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:22
2023-12-08T15:22
политика
россия
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов считает, что выдвижение на новый президентский срок действующего главы государства Владимира Путина является четким сигналом Западу, что курс становления России как ведущей мировой державы будет продолжен, а спецоперация на Украине доведена до логического завершения. В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. "То, что о планах выдвигаться на новый президентский срок Путин сообщил в Кремле именно герою ДНР, дает четкий сигнал Западу, что курс становления России как ведущей мировой державы будет продолжен, а спецоперация на Украине доведена до логического завершения, никакой "заморозки" и "договорняка" не будет", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, величие и будущее России неразрывно связано с именем Путина, благодаря которому начался и продолжается процесс возвращения исторических русских земель.
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политика, россия, владимир путин, владимир рогов
Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Рогов
Рогов назвал выдвижение Путина четким сигналом Западу

Рогов: выдвижение Путина четкий сигнал Западу, что курс РФ будет продолжен

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов считает, что выдвижение на новый президентский срок действующего главы государства Владимира Путина является четким сигналом Западу, что курс становления России как ведущей мировой державы будет продолжен, а спецоперация на Украине доведена до логического завершения.
В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
«
"То, что о планах выдвигаться на новый президентский срок Путин сообщил в Кремле именно герою ДНР, дает четкий сигнал Западу, что курс становления России как ведущей мировой державы будет продолжен, а спецоперация на Украине доведена до логического завершения, никакой "заморозки" и "договорняка" не будет", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, величие и будущее России неразрывно связано с именем Путина, благодаря которому начался и продолжается процесс возвращения исторических русских земель.
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