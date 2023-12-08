Рейтинг@Mail.ru
Полянский прокомментировал блокировку резолюции по Газе Вашингтоном - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 08.12.2023 (обновлено: 01:50 09.12.2023)
https://ria.ru/20231208/rezolyutsiya-1914739528.html
Полянский прокомментировал блокировку резолюции по Газе Вашингтоном
Полянский прокомментировал блокировку резолюции по Газе Вашингтоном - РИА Новости, 09.12.2023
Полянский прокомментировал блокировку резолюции по Газе Вашингтоном
США, блокируя резолюции СБ ООН, призывающие к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, фактически запрещают Совбезу вмешиваться, заявил на... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T23:54
2023-12-09T01:50
в мире
сша
оон
израиль
дмитрий полянский
хамас
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:259:4946:3041_1920x0_80_0_0_9e92905ed794e78f18dec76cf79cdc9b.jpg
ООН, 9 дек – РИА Новости. США, блокируя резолюции СБ ООН, призывающие к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, фактически запрещают Совбезу вмешиваться, заявил на заседании СБ первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."Совбез ООН не может выполнить возложенную на него функцию поддержания международного мира и безопасности и потребовать прекращения кровопролития на оккупированных палестинских территориях и в Израиле. Причина одна – твердолобая, эгоистичная и деструктивная позиция США, которые, стремясь любыми средствами выгородить союзника, фактически запрещают Совету безопасности ООН вмешиваться", - сказал Полянский.По его словам, все это время члены Совета вынуждены слушать, что Вашингтон, дескать, сам разберется в рамках своей тихой дипломатии, а остальным, мол лучше постоять в стороне, пока многочисленные американские эмиссары колесят по ближневосточным столицам. "Итоги этой тихой дипломатии – кладбище палестинских детей, в которое превратилась Газа, тысячи погибших мирных жителей, разрушенные безжалостными израильскими бомбардироваками больницы, школы, объекты БАПОР", - отметил дипломат.В пятницу США наложили вето на проект резолюции требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.Перед голосованием Полянский заявил, что США просто необходимо сделать правильный выбор и" наряду с подавляющей частью прогрессивного международного сообщества поддержать требование о прекращении насилия". "В противном случае вы окажетесь на неправильной стороне истории, поддержав бесчеловечные варварские действия", - заключил он.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231208/konflikt-1914731812.html
https://ria.ru/20231208/izrail-1914735783.html
сша
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_272:0:4672:3300_1920x0_80_0_0_75d2211f1d61856aa552c510eb82cf8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, израиль, дмитрий полянский, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, США, ООН, Израиль, Дмитрий Полянский, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Полянский прокомментировал блокировку резолюции по Газе Вашингтоном

Полянский: США блокировкой резолюции ОАЭ по Газе запрещают вмешательство СБ ООН

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Заседание СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 дек – РИА Новости. США, блокируя резолюции СБ ООН, призывающие к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, фактически запрещают Совбезу вмешиваться, заявил на заседании СБ первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
«
"Совбез ООН не может выполнить возложенную на него функцию поддержания международного мира и безопасности и потребовать прекращения кровопролития на оккупированных палестинских территориях и в Израиле. Причина одна – твердолобая, эгоистичная и деструктивная позиция США, которые, стремясь любыми средствами выгородить союзника, фактически запрещают Совету безопасности ООН вмешиваться", - сказал Полянский.
По его словам, все это время члены Совета вынуждены слушать, что Вашингтон, дескать, сам разберется в рамках своей тихой дипломатии, а остальным, мол лучше постоять в стороне, пока многочисленные американские эмиссары колесят по ближневосточным столицам. "Итоги этой тихой дипломатии – кладбище палестинских детей, в которое превратилась Газа, тысячи погибших мирных жителей, разрушенные безжалостными израильскими бомбардироваками больницы, школы, объекты БАПОР", - отметил дипломат.
В пятницу США наложили вето на проект резолюции требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Перед голосованием Полянский заявил, что США просто необходимо сделать правильный выбор и" наряду с подавляющей частью прогрессивного международного сообщества поддержать требование о прекращении насилия". "В противном случае вы окажетесь на неправильной стороне истории, поддержав бесчеловечные варварские действия", - заключил он.
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Макрон потребовал от Нетаньяху защиты мирных жителей Газы
Вчера, 22:22
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
СМИ: офис Байдена попросил конгресс разрешить продажу снарядов для Израиля
Вчера, 23:11
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреСШАООНИзраильДмитрий ПолянскийХАМАСБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала