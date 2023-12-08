https://ria.ru/20231208/rezolyutsiya-1914739528.html

Полянский прокомментировал блокировку резолюции по Газе Вашингтоном

Полянский прокомментировал блокировку резолюции по Газе Вашингтоном - РИА Новости, 09.12.2023

Полянский прокомментировал блокировку резолюции по Газе Вашингтоном

США, блокируя резолюции СБ ООН, призывающие к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, фактически запрещают Совбезу вмешиваться, заявил на... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-08T23:54

2023-12-08T23:54

2023-12-09T01:50

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 9 дек – РИА Новости. США, блокируя резолюции СБ ООН, призывающие к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, фактически запрещают Совбезу вмешиваться, заявил на заседании СБ первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."Совбез ООН не может выполнить возложенную на него функцию поддержания международного мира и безопасности и потребовать прекращения кровопролития на оккупированных палестинских территориях и в Израиле. Причина одна – твердолобая, эгоистичная и деструктивная позиция США, которые, стремясь любыми средствами выгородить союзника, фактически запрещают Совету безопасности ООН вмешиваться", - сказал Полянский.По его словам, все это время члены Совета вынуждены слушать, что Вашингтон, дескать, сам разберется в рамках своей тихой дипломатии, а остальным, мол лучше постоять в стороне, пока многочисленные американские эмиссары колесят по ближневосточным столицам. "Итоги этой тихой дипломатии – кладбище палестинских детей, в которое превратилась Газа, тысячи погибших мирных жителей, разрушенные безжалостными израильскими бомбардироваками больницы, школы, объекты БАПОР", - отметил дипломат.В пятницу США наложили вето на проект резолюции требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.Перед голосованием Полянский заявил, что США просто необходимо сделать правильный выбор и" наряду с подавляющей частью прогрессивного международного сообщества поддержать требование о прекращении насилия". "В противном случае вы окажетесь на неправильной стороне истории, поддержав бесчеловечные варварские действия", - заключил он.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231208/konflikt-1914731812.html

https://ria.ru/20231208/izrail-1914735783.html

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в мире, сша, оон, израиль, дмитрий полянский, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа