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США заблокировали резолюцию ОАЭ по сектору Газа в СБ ООН
США заблокировали резолюцию ОАЭ по сектору Газа в СБ ООН - РИА Новости, 09.12.2023
США заблокировали резолюцию ОАЭ по сектору Газа в СБ ООН
США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совебезе ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, передает... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T23:50
2023-12-08T23:50
2023-12-09T00:35
в мире
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сша
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
стефан дюжаррик
великобритания
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ООН, 8 дек – РИА Новости. США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совебезе ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию голосовали 13 членов СБ ООН. Против выступили США, а Великобритания воздержалась. Соавторами проекта стали 97 стран — членов ООН.Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский раскритиковал позицию Вашингтона."Не будет преувеличением сказать, что сегодняшний день станет одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока. В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, наши коллеги из США на наших с вами глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН", — подчеркнул он.В проекте резолюции говорилось, что Совбез "требует немедленного гуманитарного прекращения огня". В документе также содержался призыв к немедленному освобождению всех заложников и обеспечению гуманитарного доступа.Согласно проекту резолюции, Совбез повторяет свое требование ко всем сторонам исполнять свои обязательства в рамках международного права, в частности в том, что касается защиты гражданских лиц.Кроме того, в документе выражалась "глубокая обеспокоенность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского мирного населения".США не в первый раз накладывают вето на резолюцию, препятствующую осуществлению военных планов Израиля в палестинском анклаве. Вашингтон заблокировал проект резолюции Бразилии 18 октября. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили свой поступок отсутствием упоминания о праве Израиля на самооборону.ОАЭ распространили проект резолюции в среду, после того как генсек ООН Антониу Гутерреш потребовал от Совбеза не допустить гуманитарной катастрофы в секторе Газа, а также призвал объявить прекращение огня.При этом Гутерреш направил письмо председателю СБ ООН в исполнении статьи 99 Устава ООН. Статья гласит: "Генеральный секретарь имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности". Как пояснял официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, Гутерреш воспользовался этой статьей впервые.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
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в мире, израиль, сша, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, стефан дюжаррик, великобритания
В мире, Израиль, США, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Стефан Дюжаррик, Великобритания
США заблокировали резолюцию ОАЭ по сектору Газа в СБ ООН
США заблокировали резолюцию ОАЭ о прекращении огня в секторе Газа в СБ ООН
ООН, 8 дек – РИА Новости. США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совебезе ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию голосовали 13 членов СБ ООН
. Против выступили США
, а Великобритания
воздержалась. Соавторами проекта стали 97 стран — членов ООН.
Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский раскритиковал позицию Вашингтона.
"Не будет преувеличением сказать, что сегодняшний день станет одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока. В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, наши коллеги из США на наших с вами глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН", — подчеркнул он.
США боятся перемирия в Газе
В проекте резолюции говорилось, что Совбез "требует немедленного гуманитарного прекращения огня". В документе также содержался призыв к немедленному освобождению всех заложников и обеспечению гуманитарного доступа.
Согласно проекту резолюции, Совбез повторяет свое требование ко всем сторонам исполнять свои обязательства в рамках международного права, в частности в том, что касается защиты гражданских лиц.
Кроме того, в документе выражалась "глубокая обеспокоенность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского мирного населения".
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
США не в первый раз накладывают вето на резолюцию, препятствующую осуществлению военных планов Израиля
в палестинском анклаве. Вашингтон
заблокировал проект резолюции Бразилии
18 октября. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили свой поступок отсутствием упоминания о праве Израиля на самооборону.
ОАЭ
распространили проект резолюции в среду, после того как генсек ООН Антониу Гутерреш
потребовал от Совбеза не допустить гуманитарной катастрофы в секторе Газа, а также призвал объявить прекращение огня.
При этом Гутерреш направил письмо председателю СБ ООН в исполнении статьи 99 Устава ООН. Статья гласит: "Генеральный секретарь имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности". Как пояснял официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик
, Гутерреш воспользовался этой статьей впервые.
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