https://ria.ru/20231208/rezolyutsiya-1914739313.html

США заблокировали резолюцию ОАЭ по сектору Газа в СБ ООН

США заблокировали резолюцию ОАЭ по сектору Газа в СБ ООН - РИА Новости, 09.12.2023

США заблокировали резолюцию ОАЭ по сектору Газа в СБ ООН

США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совебезе ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, передает... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-08T23:50

2023-12-08T23:50

2023-12-09T00:35

в мире

израиль

сша

антониу гутерреш

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

стефан дюжаррик

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_d595140d9f5197e0da1e055ce088b097.jpg

ООН, 8 дек – РИА Новости. США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совебезе ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию голосовали 13 членов СБ ООН. Против выступили США, а Великобритания воздержалась. Соавторами проекта стали 97 стран — членов ООН.Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский раскритиковал позицию Вашингтона."Не будет преувеличением сказать, что сегодняшний день станет одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока. В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, наши коллеги из США на наших с вами глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН", — подчеркнул он.В проекте резолюции говорилось, что Совбез "требует немедленного гуманитарного прекращения огня". В документе также содержался призыв к немедленному освобождению всех заложников и обеспечению гуманитарного доступа.Согласно проекту резолюции, Совбез повторяет свое требование ко всем сторонам исполнять свои обязательства в рамках международного права, в частности в том, что касается защиты гражданских лиц.Кроме того, в документе выражалась "глубокая обеспокоенность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского мирного населения".США не в первый раз накладывают вето на резолюцию, препятствующую осуществлению военных планов Израиля в палестинском анклаве. Вашингтон заблокировал проект резолюции Бразилии 18 октября. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили свой поступок отсутствием упоминания о праве Израиля на самооборону.ОАЭ распространили проект резолюции в среду, после того как генсек ООН Антониу Гутерреш потребовал от Совбеза не допустить гуманитарной катастрофы в секторе Газа, а также призвал объявить прекращение огня.При этом Гутерреш направил письмо председателю СБ ООН в исполнении статьи 99 Устава ООН. Статья гласит: "Генеральный секретарь имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности". Как пояснял официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, Гутерреш воспользовался этой статьей впервые.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

израиль

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, стефан дюжаррик, великобритания