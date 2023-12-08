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В Турции допускают возможность разрыва дипотношений с Израилем - РИА Новости, 08.12.2023
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07:07 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/razryv-1914512163.html
В Турции допускают возможность разрыва дипотношений с Израилем
В Турции допускают возможность разрыва дипотношений с Израилем - РИА Новости, 08.12.2023
В Турции допускают возможность разрыва дипотношений с Израилем
Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек, комментируя возможность разрыва дипломатических отношений между Турцией и Израилем в контексте информаций об... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T07:07
2023-12-08T07:07
в мире
турция
израиль
догу перинчек
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек, комментируя возможность разрыва дипломатических отношений между Турцией и Израилем в контексте информаций об угрозах израильской разведки членам ХАМАС, живущим в стране, заявил РИА Новости, что вопрос "остается открытым", ситуация будет зависеть от жесткости процесса, происходящего между Анкарой и Тель-Авивом. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, якобы разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. При этом турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах страны сообщал, что турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции. "Турецкая Республика – сильное государство, имеющее большую историю государственности. Она не допустит того, чтобы разведка какой-либо страны совершила преступление или убила человека на территории Турции. Если даже допустить такую вероятность, это не останется без ответа. Если израильская разведка попытается совершить какую-либо операцию в Турции в отношении лидеров ХАМАС, это приведет к очень тяжелым последствиям. Приведет ли это к разрыву дипломатических отношений между Турцией и Израилем? Вопрос остается открытым. Все зависит от того, насколько жестким будет процесс. Все возможно", - заявил Перинчек. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
https://ria.ru/20231206/khamas-1914109971.html
https://ria.ru/20231202/gaza-1913390728.html
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в мире, турция, израиль, догу перинчек, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Израиль, Догу Перинчек, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Турции допускают возможность разрыва дипотношений с Израилем

Лидер партии: вопрос разрыва дипотношений Турции и Израиля остается открытым

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек, комментируя возможность разрыва дипломатических отношений между Турцией и Израилем в контексте информаций об угрозах израильской разведки членам ХАМАС, живущим в стране, заявил РИА Новости, что вопрос "остается открытым", ситуация будет зависеть от жесткости процесса, происходящего между Анкарой и Тель-Авивом.
Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, якобы разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. При этом турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах страны сообщал, что турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции.
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"Турецкая Республика – сильное государство, имеющее большую историю государственности. Она не допустит того, чтобы разведка какой-либо страны совершила преступление или убила человека на территории Турции. Если даже допустить такую вероятность, это не останется без ответа. Если израильская разведка попытается совершить какую-либо операцию в Турции в отношении лидеров ХАМАС, это приведет к очень тяжелым последствиям. Приведет ли это к разрыву дипломатических отношений между Турцией и Израилем? Вопрос остается открытым. Все зависит от того, насколько жестким будет процесс. Все возможно", - заявил Перинчек.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
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