https://ria.ru/20231208/razryv-1914512163.html

В Турции допускают возможность разрыва дипотношений с Израилем

В Турции допускают возможность разрыва дипотношений с Израилем - РИА Новости, 08.12.2023

В Турции допускают возможность разрыва дипотношений с Израилем

Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек, комментируя возможность разрыва дипломатических отношений между Турцией и Израилем в контексте информаций об... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T07:07

2023-12-08T07:07

2023-12-08T07:07

в мире

турция

израиль

догу перинчек

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg

АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек, комментируя возможность разрыва дипломатических отношений между Турцией и Израилем в контексте информаций об угрозах израильской разведки членам ХАМАС, живущим в стране, заявил РИА Новости, что вопрос "остается открытым", ситуация будет зависеть от жесткости процесса, происходящего между Анкарой и Тель-Авивом. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, якобы разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. При этом турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах страны сообщал, что турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции. "Турецкая Республика – сильное государство, имеющее большую историю государственности. Она не допустит того, чтобы разведка какой-либо страны совершила преступление или убила человека на территории Турции. Если даже допустить такую вероятность, это не останется без ответа. Если израильская разведка попытается совершить какую-либо операцию в Турции в отношении лидеров ХАМАС, это приведет к очень тяжелым последствиям. Приведет ли это к разрыву дипломатических отношений между Турцией и Израилем? Вопрос остается открытым. Все зависит от того, насколько жестким будет процесс. Все возможно", - заявил Перинчек. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.

https://ria.ru/20231206/khamas-1914109971.html

https://ria.ru/20231202/gaza-1913390728.html

турция

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, израиль, догу перинчек, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году