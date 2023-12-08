https://ria.ru/20231208/raskhody-1914678201.html

Расходы бюджета Краснодарского края в 2024 году превысят 515 млрд рублей

Расходы бюджета Краснодарского края в 2024 году превысят 515 млрд рублей - РИА Новости, 08.12.2023

Расходы бюджета Краснодарского края в 2024 году превысят 515 млрд рублей

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края утвердили бюджет Кубани на 2024 год, согласно которому общий объём расходов региона составит 515,2... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:48

2023-12-08T17:48

2023-12-08T17:48

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КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края утвердили бюджет Кубани на 2024 год, согласно которому общий объём расходов региона составит 515,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе заксобрания. "Депутаты во втором чтении утвердили бюджет Кубани на 2024 год. С учетом поправок доходная часть бюджета на очередной финансовый год составит 451,1 миллиарда рублей. Общий объем расходов - 515,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что на поддержку сельского хозяйства в следующем году в рамках госпрограммы "Развитие АПК" предусмотрено порядка 10,2 миллиарда рублей. Расходы на поддержку санаторно-курортного комплекса составят 1,3 миллиарда рублей. А также продолжится финансирование жилищно-коммунальной инфраструктуры, развития топливно-энергетического комплекса и сети автодорог в регионе. "Наш бюджет – инструмент дальнейшего развития края. Достойную поддержку получит не только социальная сфера, но и отрасли реального сектора экономики. Поводя итог, можно сказать, что мы приняли взвешенный, продуманный финансовый документ, который ориентирован на решение социальных проблем и одновременно – на поддержание устойчивой экономики края", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.

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