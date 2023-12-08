https://ria.ru/20231208/raskhody-1914524665.html

Расходы бюджета за 11 месяцев составили 26,841 трилллиона рублей

Расходы бюджета за 11 месяцев составили 26,841 трилллиона рублей - РИА Новости, 08.12.2023

Расходы бюджета за 11 месяцев составили 26,841 трилллиона рублей

Динамика расходов федерального бюджета, по предварительной оценке Минфина РФ, сохраняется на нормальном уровне - за 11 месяцев они увеличились по сравнению с... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T09:33

2023-12-08T09:33

2023-12-08T09:33

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Динамика расходов федерального бюджета, по предварительной оценке Минфина РФ, сохраняется на нормальном уровне - за 11 месяцев они увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11,7%, до 26,841 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства. "Динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 11 месяцев 2023 года составил 26 841 миллиард рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,7% г/г (+4,9% г/г с начала 2 квартала 2023 года)", – говорится в сообщении. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2023 года составил 25 963 миллиарда рублей, что на 4,8% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика", – отмечает Минфин. Дефицит бюджета за 11 месяцев составил 878 миллиардов рублей, или 0,5% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,5% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей. "Динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января-ноября текущего года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного баланса, утвержденным в законе о бюджете", - отмечает ведомство. Минфин сообщает, что в целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в действующем законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в соответствии с нормами бюджетного правила. "Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете", – говорится в сообщении. "Исполнение федерального бюджета в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, наряду с использованием/формированием средств ФНБ в рамках механизма "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы и укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность Российской Федерации", - добавляют в Минфине.

https://ria.ru/20231207/putin-1914450043.html

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)