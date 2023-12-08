https://ria.ru/20231208/rakety-1914739204.html

Армия США заявила о получении новых высокоточных ракет

Армия США заявила о получении новых высокоточных ракет - РИА Новости, 08.12.2023

Армия США заявила о получении новых высокоточных ракет

Армия США сообщила, что получила новые высокоточные ракеты. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T23:50

2023-12-08T23:50

2023-12-08T23:50

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Армия США сообщила, что получила новые высокоточные ракеты. "Армия США объявила сегодня о доставке следующего поколения высокоточных ракет дальнего действия", - информирует подразделение американских войск. Как сообщает армия США, полученные ракеты Increment 1 Early Operational Capability запускаются из РСЗО, HIMARS и других систем, радиус их действия 400 км, оружие может использоваться против воздушных целей.

https://ria.ru/20231204/destabilizatsiya-1913478410.html

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