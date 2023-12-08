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Армия США заявила о получении новых высокоточных ракет - РИА Новости, 08.12.2023
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23:50 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/rakety-1914739204.html
Армия США заявила о получении новых высокоточных ракет
Армия США заявила о получении новых высокоточных ракет - РИА Новости, 08.12.2023
Армия США заявила о получении новых высокоточных ракет
Армия США сообщила, что получила новые высокоточные ракеты. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T23:50
2023-12-08T23:50
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Армия США сообщила, что получила новые высокоточные ракеты. "Армия США объявила сегодня о доставке следующего поколения высокоточных ракет дальнего действия", - информирует подразделение американских войск. Как сообщает армия США, полученные ракеты Increment 1 Early Operational Capability запускаются из РСЗО, HIMARS и других систем, радиус их действия 400 км, оружие может использоваться против воздушных целей.
https://ria.ru/20231204/destabilizatsiya-1913478410.html
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Армия США заявила о получении новых высокоточных ракет

Армия США заявила о получении высокоточных ракет нового поколения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВашингтон
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Армия США сообщила, что получила новые высокоточные ракеты.
"Армия США объявила сегодня о доставке следующего поколения высокоточных ракет дальнего действия", - информирует подразделение американских войск.
Как сообщает армия США, полученные ракеты Increment 1 Early Operational Capability запускаются из РСЗО, HIMARS и других систем, радиус их действия 400 км, оружие может использоваться против воздушных целей.
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