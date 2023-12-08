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Небензя посетит КПП "Рафах" в Египте, сообщил источник - РИА Новости, 08.12.2023
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23:31 08.12.2023 (обновлено: 23:45 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/rafakh-1914737538.html
Небензя посетит КПП "Рафах" в Египте, сообщил источник
Небензя посетит КПП "Рафах" в Египте, сообщил источник - РИА Новости, 08.12.2023
Небензя посетит КПП "Рафах" в Египте, сообщил источник
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя может посетить КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в организации. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T23:31
2023-12-08T23:45
в мире
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египет
василий небензя
оон
совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестинская национальная администрация
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ООН, 8 дек — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя может посетить КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в организации. "Делегация представителей Совбеза посетит КПП "Рафах" в понедельник", — сказал собеседник агентства. По его словам, как ожидается, в нее войдет и Небензя.Второго декабря российское представительство при Палестинской национальной администрации сообщило о возобновлении эвакуации соотечественников и их родственников — палестинцев из Газы.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из анклава в Россию покинули его территорию. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте в ожидании эвакуации.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября по 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.
https://ria.ru/20231203/rafakh-1913440119.html
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в мире, россия, египет, василий небензя, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестинская национальная администрация, мария захарова, израиль
В мире, Россия, Египет, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестинская национальная администрация, Мария Захарова, Израиль
Небензя посетит КПП "Рафах" в Египте, сообщил источник

Небензя в составе делегации СБ ООН может посетить КПП "Рафах"

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 дек — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя может посетить КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в организации.
"Делегация представителей Совбеза посетит КПП "Рафах" в понедельник", — сказал собеседник агентства.
Автомобили скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина
3 декабря, 12:22
По его словам, как ожидается, в нее войдет и Небензя.
Второго декабря российское представительство при Палестинской национальной администрации сообщило о возобновлении эвакуации соотечественников и их родственников — палестинцев из Газы.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из анклава в Россию покинули его территорию. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте в ожидании эвакуации.
В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября по 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
 
В миреРоссияЕгипетВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинская национальная администрацияМария ЗахароваИзраиль
 
 
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