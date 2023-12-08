https://ria.ru/20231208/rafakh-1914737538.html

Небензя посетит КПП "Рафах" в Египте, сообщил источник

Небензя посетит КПП "Рафах" в Египте, сообщил источник - РИА Новости, 08.12.2023

Небензя посетит КПП "Рафах" в Египте, сообщил источник

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя может посетить КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в организации. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T23:31

2023-12-08T23:31

2023-12-08T23:45

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестинская национальная администрация

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ООН, 8 дек — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя может посетить КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в организации. "Делегация представителей Совбеза посетит КПП "Рафах" в понедельник", — сказал собеседник агентства. По его словам, как ожидается, в нее войдет и Небензя.Второго декабря российское представительство при Палестинской национальной администрации сообщило о возобновлении эвакуации соотечественников и их родственников — палестинцев из Газы.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из анклава в Россию покинули его территорию. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте в ожидании эвакуации.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября по 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.

https://ria.ru/20231203/rafakh-1913440119.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, россия, египет, василий небензя, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестинская национальная администрация, мария захарова, израиль