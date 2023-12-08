https://ria.ru/20231208/putin-1914695726.html

Путин поручил выделить средства на оснащение медцентра в Хабаровском крае

Путин поручил выделить средства на оснащение медцентра в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.12.2023

Путин поручил выделить средства на оснащение медцентра в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 декабря выделить дополнительно не менее 500 миллионов рублей Хабаровскому краю на оснащение краевого... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:38

2023-12-08T18:38

2023-12-08T18:40

владимир путин

хабаровский край

россия

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 декабря выделить дополнительно не менее 500 миллионов рублей Хабаровскому краю на оснащение краевого центра онкологии медоборудованием, а также не менее 250 миллионов рублей до 30 апреля - на приобретение однофотонного эмиссионного компьютерного томографа для Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Ранее президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 8 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить выделение в 2023 году из федерального бюджета дополнительной финансовой помощи бюджету Хабаровского края в объеме не менее 500 млн рублей на завершение работ по дооснащению (переоснащению) Краевого клинического центра онкологии необходимым медицинским оборудованием. Срок - 20 декабря 2023 года", - сказано в тексте поручений. Также кабмин должен до 30 апреля "обеспечить выделение не менее 250 млн. рублей на приобретение в 2024 году для нужд федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" Минздрава России однофотонного эмиссионного компьютерного томографа".

https://ria.ru/20231208/putin-1914689730.html

https://realty.ria.ru/20231208/onkodispanser-1914681840.html

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владимир путин, хабаровский край, россия, общество