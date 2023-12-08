https://ria.ru/20231208/putin-1914689730.html
Путин поручил проработать меры для производства продуктов лечебного питания
Путин поручил проработать меры для производства продуктов лечебного питания - РИА Новости, 08.12.2023
Путин поручил проработать меры для производства продуктов лечебного питания
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать комплекс мероприятий для производства в России специализированных продуктов лечебного питания и их РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:24
2023-12-08T18:24
2023-12-08T18:25
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать комплекс мероприятий для производства в России специализированных продуктов лечебного питания и их компонентов. Ранее президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 8 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на организацию производства специализированных продуктов лечебного питания и их отдельных компонентов на территории Российской Федерации, определив в том числе источники и объемы финансового обеспечения таких мероприятий и целевые показатели их реализации", - указано в перечне поручений. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад по этому вопросу, как отмечено в документе, должен быть сделан до 20 февраля 2024 года, а затем - ежеквартально.
https://ria.ru/20231204/amnistiya-1913762355.html
https://ria.ru/20231207/finansirovanie-1914391627.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил проработать меры для производства продуктов лечебного питания
Путин поручил проработать меры для производства продуктов лечебного питания в РФ