https://ria.ru/20231208/putin-1914683089.html

Глава исполкома Народного фронта оценил решение Путина баллотироваться

Глава исполкома Народного фронта оценил решение Путина баллотироваться - РИА Новости, 08.12.2023

Глава исполкома Народного фронта оценил решение Путина баллотироваться

Команда Народного фронта ждала решения президента РФ Владимира Путина о выдвижении на следующий срок и поддерживает его, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:02

2023-12-08T18:02

2023-12-08T18:02

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Команда Народного фронта ждала решения президента РФ Владимира Путина о выдвижении на следующий срок и поддерживает его, сообщил РИА Новости руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов. "Это решение, которое мы ждали всей большой командой Народного фронта. Мы - с нашим президентом", - сказал Кузнецов. Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

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политика, россия, владимир путин