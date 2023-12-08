https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

Путин снова обратится к главному источнику своей силы

Путин снова обратится к главному источнику своей силы - РИА Новости, 08.12.2023

Путин снова обратится к главному источнику своей силы

Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах. Никакой интриги вокруг выдвижения президента не было, однако политическая жизнь устроена... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:29

2023-12-08T17:29

2023-12-08T17:51

аналитика

владимир путин

россия

политика

выборы

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Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах. Никакой интриги вокруг выдвижения президента не было, однако политическая жизнь устроена так, что всегда есть место для спекуляций и интриг. Причем как внутренних, так и внешних: начинаются гадания на кремлевских звездах, выстраивания теорий "вчера было рано, завтра будет поздно". И прочего псевдоконспирологического шума. Все шаги власти рассматриваются через призму предстоящих выборов — причем с утверждением, что именно подготовка к выборам и заставляет власть предпринимать те или иные действия, делать те или иные заявления.Какое отношение это имеет к реальности?Никакого.Владимир Путин у власти уже почти четверть века (если считать с августа 1999-го, когда он возглавил правительство, а президент Ельцин объявил о поддержке его кандидатуры в президенты). За это время страна убедилась в том, что главными качествами Путина являются ответственность и служение. Стране и народу — какими бы пафосными ни казались эти слова, в данном случае они совершенно уместны. Путин работает на Россию — да, так, как он ее понимает, но ход событий показал, что это понимание близко большинству нашего народа. Который поддерживает Путина на президентских выборах — раз в шесть лет. Да, наши президентские выборы действительно, по сути, стали референдумом о доверии Владимиру Путину, превратились в плебесцит — но что в этом плохого для народа и страны? Путин не сверхчеловек и не "гениальный руководитель", но он действительно стал национальным лидером. Не вождем, не "хозяином земли русской" (как называли себя императоры), а человеком, который руководит Россией в согласии с представлениями и волей абсолютного большинства нашего народа. Не ставленником и марионеткой элит (олигархов, бюрократии или теневого государства), а руководителем, отвечающим не только за свои поступки, но и за свой народ.Марионеток можно менять хоть каждые выборы, что и происходит при формально демократической системе в большинстве западных стран. От них все равно мало что зависит, а смена масок дает толпе ощущение, что она сама выбирает свое руководство. Реальные хозяева при этом не меняются — и просто оттачивают свое мастерство выстраивания различных комбинаций из "новых звезд". Впрочем, в последние десятилетия и эта схема уже еле работает, народ не верит в "театр теней" — отсюда и происходят сбои матрицы вроде избрания Дональда Трампа. Однако никакой нежданный-незваный Трамп не может ничего изменить в управлении государством, что и показало его первое президентство (на втором у него будет больше возможностей, но и больше рисков). А Владимир Путин смог изменить очень многое — причем вступив в руководство в тяжелейшей ситуации. Более того: работа Путина еще далеко не закончена и оценивать итоги его правления мы сможем еще очень нескоро.Новый президентский срок нужен Путину не для того, чтобы добиться победы на Украине — это лишь одно, хотя сейчас и важнейшее из его дел. Путин меняет Россию не потому, что у него есть образ "прекрасного будущего", план построения очередного ...изма — он меняет ее потому, что она сама хочет меняться. "Но почему же он действует слишком медленно?" — возмущаются одни. "Зачем он так резок?" — негодуют другие. Потому что он пытается идти срединным путем — не из-за страха или склонности к компромиссам, а потому что любит и знает Россию, видит угрозы и понимает опасности. Путин не Господь Бог, он меняется и учится вместе с Россией — и становится сильней вместе со своим народом. При этом ему не нужно заигрывать не только с элитами, но и с народом — он может говорить ему правду и не давать пустых обещаний, потому что не просто знает, но и чувствует, что народ ему доверяет. Это доверие, уважение — главный ресурс Путина. То, что дает ему силу, с помощью которой он делает сильнее и свой народ, и Россию.

https://ria.ru/20231208/putin-1914626254.html

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аналитика, владимир путин, россия, политика, выборы