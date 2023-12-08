https://ria.ru/20231208/putin-1914668527.html

"Офицеры России" прокомментировали заявление Путина о выдвижении на выборы

"Офицеры России" прокомментировали заявление Путина о выдвижении на выборы - РИА Новости, 08.12.2023

"Офицеры России" прокомментировали заявление Путина о выдвижении на выборы

Заявление Путина идти на выборы президента РФ в ходе встречи с героями спецоперации является символическим жестом, который очень важен для военных, заявил РИА... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:21

2023-12-08T17:21

2023-12-08T17:21

офицеры россии

владимир путин

политика

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914629788_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31353f270de67f900b841ca8a78b27c4.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заявление Путина идти на выборы президента РФ в ходе встречи с героями спецоперации является символическим жестом, который очень важен для военных, заявил РИА Новости председатель правления общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Данное заявления главы государства было сделано в ходе церемонии награждения участников СВО золотыми звездами Героев России. "Очень символично, что президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин озвучил своё решение идти на выборы главы государства в марте следующего года именно на встрече в Кремле, на которой присутствовали участники СВО", - сказал Шкурлатов. По его словам, для "людей в погонах" это решение Путина является "важнейшей вехой. "Офицерский корпус России всецело поддерживает данное решение. Владимир Владимирович сегодня олицетворяет дух и волю всего нашего силового блока. Он – образ и знамя нашей победы", - подчеркнул Шкурлатов. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Как следует из результатов последнего опроса ВЦИОМ, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян, 75,8% сообщили, что одобряют его деятельность.

https://ria.ru/20231208/putin-1914626254.html

https://ria.ru/20231208/putin-1914650907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я буду баллотироваться" – Путин об участии в выборах "Я буду баллотироваться" – Путин об участии в выборах 2023-12-08T17:21 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

офицеры россии, владимир путин, политика, россия, общество