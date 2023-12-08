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"Офицеры России" прокомментировали заявление Путина о выдвижении на выборы
"Офицеры России" прокомментировали заявление Путина о выдвижении на выборы - РИА Новости, 08.12.2023
"Офицеры России" прокомментировали заявление Путина о выдвижении на выборы
Заявление Путина идти на выборы президента РФ в ходе встречи с героями спецоперации является символическим жестом, который очень важен для военных, заявил РИА... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:21
2023-12-08T17:21
2023-12-08T17:21
офицеры россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заявление Путина идти на выборы президента РФ в ходе встречи с героями спецоперации является символическим жестом, который очень важен для военных, заявил РИА Новости председатель правления общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Данное заявления главы государства было сделано в ходе церемонии награждения участников СВО золотыми звездами Героев России. "Очень символично, что президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин озвучил своё решение идти на выборы главы государства в марте следующего года именно на встрече в Кремле, на которой присутствовали участники СВО", - сказал Шкурлатов. По его словам, для "людей в погонах" это решение Путина является "важнейшей вехой. "Офицерский корпус России всецело поддерживает данное решение. Владимир Владимирович сегодня олицетворяет дух и волю всего нашего силового блока. Он – образ и знамя нашей победы", - подчеркнул Шкурлатов. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Как следует из результатов последнего опроса ВЦИОМ, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян, 75,8% сообщили, что одобряют его деятельность.
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"Я буду баллотироваться" – Путин об участии в выборах
"Я буду баллотироваться" – Путин об участии в выборах
2023-12-08T17:21
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офицеры россии, владимир путин, политика, россия, общество
Офицеры России, Владимир Путин, Политика, Россия, Общество
"Офицеры России" прокомментировали заявление Путина о выдвижении на выборы
"Офицеры России" назвали заявление Путина на встрече с героями СВО символичным
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заявление Путина идти на выборы президента РФ в ходе встречи с героями спецоперации является символическим жестом, который очень важен для военных, заявил РИА Новости председатель правления общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил герою ДНР
Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Данное заявления главы государства было сделано в ходе церемонии награждения участников СВО золотыми звездами Героев России.
Поддержка Путина на выборах в 2024 году будет высокой, считают политологи
"Очень символично, что президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин озвучил своё решение идти на выборы главы государства в марте следующего года именно на встрече в Кремле, на которой присутствовали участники СВО", - сказал Шкурлатов.
По его словам, для "людей в погонах" это решение Путина является "важнейшей вехой.
"Офицерский корпус России всецело поддерживает данное решение. Владимир Владимирович сегодня олицетворяет дух и волю всего нашего силового блока. Он – образ и знамя нашей победы", - подчеркнул Шкурлатов.
Совет Федерации
назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Как следует из результатов последнего опроса ВЦИОМ
, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян, 75,8% сообщили, что одобряют его деятельность.
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