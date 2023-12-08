https://ria.ru/20231208/putin-1914667228.html
Шапша назвал курс развития России во главе с Путиным единственно верным
Шапша назвал курс развития России во главе с Путиным единственно верным - РИА Новости, 08.12.2023
Шапша назвал курс развития России во главе с Путиным единственно верным
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил в Telegram-канале, что ждал решения Владимира Путина о выдвижении кандидатом в президенты РФ, поскольку... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:17
2023-12-08T17:17
2023-12-08T17:17
калужская область
политика
россия
калужская область
владимир путин
владислав шапша
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КАЛУГА, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил в Telegram-канале, что ждал решения Владимира Путина о выдвижении кандидатом в президенты РФ, поскольку считает единственной верным взятый Россией курс на "восстановление своей исторической роли в мире, укрепление национальной безопасности и суверенитета". Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году. "Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру. Мы ждали этого решения", - написал Шапша. Он подчеркнул тот факт, что Путин сообщил о планах принять участие в выборах главы государства на церемонии вручения звезд Героев России участникам специальной военной операции в Кремле. По словам Шапши, президент рассказал: люди на встречах делятся с ним чувствами любви к Родине, единства со своим народом и гордостью за наших героев на фронте и в тылу. "Это действительно так: жители Калужской области, с кем мне удается встретиться, говорят о том же. Об этом мы говорили и сегодня с бойцами СВО, волонтерами и молодежью", - написал губернатор. "Мы все видим, как наша страна шаг за шагом восстанавливает свою историческую роль в мире, укрепляет национальную безопасность и суверенитет. А значит – будущее наших детей. Это единственно верный курс", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231208/putin-1914641580.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, калужская область, владимир путин, владислав шапша
Калужская область, Политика, Россия, Калужская область, Владимир Путин, Владислав Шапша
Шапша назвал курс развития России во главе с Путиным единственно верным
Шапша назвал курс развития России под руководством Путина единственно верным
КАЛУГА, 8 дек – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил в Telegram-канале
, что ждал решения Владимира Путина о выдвижении кандидатом в президенты РФ, поскольку считает единственной верным взятый Россией курс на "восстановление своей исторической роли в мире, укрепление национальной безопасности и суверенитета".
Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
«
"Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру. Мы ждали этого решения", - написал Шапша. Он подчеркнул тот факт, что Путин сообщил о планах принять участие в выборах главы государства на церемонии вручения звезд Героев России участникам специальной военной операции в Кремле.
По словам Шапши, президент рассказал: люди на встречах делятся с ним чувствами любви к Родине, единства со своим народом и гордостью за наших героев на фронте и в тылу.
"Это действительно так: жители Калужской области, с кем мне удается встретиться, говорят о том же. Об этом мы говорили и сегодня с бойцами СВО, волонтерами и молодежью", - написал губернатор.
"Мы все видим, как наша страна шаг за шагом восстанавливает свою историческую роль в мире, укрепляет национальную безопасность и суверенитет. А значит – будущее наших детей. Это единственно верный курс", - подчеркнул он.
Медведев назвал выдвижение Путина логичным и правильным