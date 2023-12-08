https://ria.ru/20231208/putin-1914662418.html
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии - РИА Новости, 08.12.2023
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Президент РФ Владимир Путин по традиции проводит совещания перед подготовкой к прямой линии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:02
2023-12-08T17:02
2023-12-08T18:04
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
прямая линия с владимиром путиным
большая пресс-конференция владимира путина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по традиции проводит совещания перед подготовкой к прямой линии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Традиционно президент проводит совещания с руководством администрации, с правительством, с экономическим блоком, с социальным, и там тоже конкретные вопросы рассматриваются. На некоторые он обращает очень пристальное внимание и просит заранее проверять какие-то темы", - сказал Песков. Он также отметил, что по мере того, как президент находит время в своем графике, он знакомится с подборками обращений.Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря. В пятницу, 1 декабря, в Народном фронте стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 14 декабря.
https://ria.ru/20231205/voprosy-1913894907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, политика, россия, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным, Большая пресс-конференция Владимира Путина
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Песков: Путин по традиции проводит совещания перед подготовкой к прямой линии
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин по традиции проводит совещания перед подготовкой к прямой линии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Традиционно президент проводит совещания с руководством администрации, с правительством, с экономическим блоком, с социальным, и там тоже конкретные вопросы рассматриваются. На некоторые он обращает очень пристальное внимание и просит заранее проверять какие-то темы", - сказал Песков. Он также отметил, что по мере того, как президент находит время в своем графике, он знакомится с подборками обращений.
Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря. В пятницу, 1 декабря, в Народном фронте стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 14 декабря.
Для прямой линии с Путиным поступило более 256 тысяч вопросов