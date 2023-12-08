https://ria.ru/20231208/putin-1914646960.html
Большинство россиян хотели выдвижения Путина на выборах, считает эксперт
Большинство россиян хотели выдвижения Путина на выборах, считает эксперт - РИА Новости, 08.12.2023
Большинство россиян хотели выдвижения Путина на выборах, считает эксперт
Подавляющее большинство россиян хотели, чтобы президент России Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру для участия в следующих президентских выборах, сообщил... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:04
2023-12-08T16:04
2023-12-08T16:04
политика
россия
алексей мартынов (политолог)
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян хотели, чтобы президент России Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру для участия в следующих президентских выборах, сообщил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок. "Безусловно (был - ред.) запрос подавляющего большинства общества", - сказал Мартынов и привел данные социологического исследования, согласно которому больше 70% россиян хотели бы, чтобы Путин пошел на следующий срок. "Это не просто ожидания или запрос на выдвижение или участие Путина, очевидно это подтверждение желания участвовать в этих выборах и голосовать за верховного главнокомандующего", - добавил Мартынов. По его словам, с учетом того, что сегодня российское общество живет в режиме противодействия, отстаивания справедливых интересов, национальных интересов, подавляющее большинство граждан видят лидером России Путина, с решениями которого все эти процессы олицетворяются. "Это очень важно, начиная с победы в спецоперации, заканчивая победой вообще, победы нашей правоты, нашего мнения, нашего мировоззрения, нашего взгляда на будущее", - добавил Мартынов.
https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html
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политика, россия, алексей мартынов (политолог), владимир путин
Политика, Россия, Алексей Мартынов (политолог), Владимир Путин
Большинство россиян хотели выдвижения Путина на выборах, считает эксперт
Эксперт Мартынов: большинство россиян хотели, чтобы Путин участвовал в выборах
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян хотели, чтобы президент России Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру для участия в следующих президентских выборах, сообщил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок.
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"Безусловно (был - ред.) запрос подавляющего большинства общества", - сказал Мартынов и привел данные социологического исследования, согласно которому больше 70% россиян хотели бы, чтобы Путин пошел на следующий срок.
"Это не просто ожидания или запрос на выдвижение или участие Путина, очевидно это подтверждение желания участвовать в этих выборах и голосовать за верховного главнокомандующего", - добавил Мартынов.
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По его словам, с учетом того, что сегодня российское общество живет в режиме противодействия, отстаивания справедливых интересов, национальных интересов, подавляющее большинство граждан видят лидером России Путина, с решениями которого все эти процессы олицетворяются.
"Это очень важно, начиная с победы в спецоперации, заканчивая победой вообще, победы нашей правоты, нашего мнения, нашего мировоззрения, нашего взгляда на будущее", - добавил Мартынов.
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