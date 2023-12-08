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Большинство россиян хотели выдвижения Путина на выборах, считает эксперт - РИА Новости, 08.12.2023
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16:04 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/putin-1914646960.html
Большинство россиян хотели выдвижения Путина на выборах, считает эксперт
Большинство россиян хотели выдвижения Путина на выборах, считает эксперт - РИА Новости, 08.12.2023
Большинство россиян хотели выдвижения Путина на выборах, считает эксперт
Подавляющее большинство россиян хотели, чтобы президент России Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру для участия в следующих президентских выборах, сообщил... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:04
2023-12-08T16:04
политика
россия
алексей мартынов (политолог)
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян хотели, чтобы президент России Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру для участия в следующих президентских выборах, сообщил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок. "Безусловно (был - ред.) запрос подавляющего большинства общества", - сказал Мартынов и привел данные социологического исследования, согласно которому больше 70% россиян хотели бы, чтобы Путин пошел на следующий срок. "Это не просто ожидания или запрос на выдвижение или участие Путина, очевидно это подтверждение желания участвовать в этих выборах и голосовать за верховного главнокомандующего", - добавил Мартынов. По его словам, с учетом того, что сегодня российское общество живет в режиме противодействия, отстаивания справедливых интересов, национальных интересов, подавляющее большинство граждан видят лидером России Путина, с решениями которого все эти процессы олицетворяются. "Это очень важно, начиная с победы в спецоперации, заканчивая победой вообще, победы нашей правоты, нашего мнения, нашего мировоззрения, нашего взгляда на будущее", - добавил Мартынов.
https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html
https://ria.ru/20231208/putin-1914626254.html
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политика, россия, алексей мартынов (политолог), владимир путин
Политика, Россия, Алексей Мартынов (политолог), Владимир Путин
Большинство россиян хотели выдвижения Путина на выборах, считает эксперт

Эксперт Мартынов: большинство россиян хотели, чтобы Путин участвовал в выборах

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян хотели, чтобы президент России Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру для участия в следующих президентских выборах, сообщил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок.
Я буду баллотироваться – Путин об участии в выборах
Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента
15:05
"Безусловно (был - ред.) запрос подавляющего большинства общества", - сказал Мартынов и привел данные социологического исследования, согласно которому больше 70% россиян хотели бы, чтобы Путин пошел на следующий срок.
"Это не просто ожидания или запрос на выдвижение или участие Путина, очевидно это подтверждение желания участвовать в этих выборах и голосовать за верховного главнокомандующего", - добавил Мартынов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Поддержка Путина на выборах в 2024 году будет высокой, считают политологи
15:06
По его словам, с учетом того, что сегодня российское общество живет в режиме противодействия, отстаивания справедливых интересов, национальных интересов, подавляющее большинство граждан видят лидером России Путина, с решениями которого все эти процессы олицетворяются.
"Это очень важно, начиная с победы в спецоперации, заканчивая победой вообще, победы нашей правоты, нашего мнения, нашего мировоззрения, нашего взгляда на будущее", - добавил Мартынов.
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