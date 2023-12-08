https://ria.ru/20231208/putin-1914641580.html
Медведев назвал выдвижение Путина логичным и правильным
Медведев назвал выдвижение Путина логичным и правильным - РИА Новости, 08.12.2023
Медведев назвал выдвижение Путина логичным и правильным
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что считает решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении на новый срок абсолютно логичным и... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:47
2023-12-08T15:47
2023-12-08T16:01
политика
владимир путин
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что считает решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении на новый срок абсолютно логичным и правильным.Ранее Путин в Кремле вручил звезды Героя России и, отвечая на вопрос участников церемонии, заявил о своем решении баллотироваться на новый срок. По его словам, в разное время у него были разные мысли, но сейчас он понимает, что сегодня по-другому нельзя."Президент уже все сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное. Его работа в должности президента должна быть продолжена", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент примет участие в мероприятии. При этом он воздержался от ответа на вопрос, как именно пойдет на выборы Путин - от партии или самовыдвиженцем, отметив, что все нюансы предвыборной кампании еще предстоит определить.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, дмитрий медведев
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Медведев назвал выдвижение Путина логичным и правильным
Медведев: работа Путина на посту президента должна быть продолжена
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что считает решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении на новый срок абсолютно логичным и правильным.
Ранее Путин в Кремле вручил звезды Героя России и, отвечая на вопрос участников церемонии, заявил о своем решении баллотироваться на новый срок. По его словам, в разное время у него были разные мысли, но сейчас он понимает, что сегодня по-другому нельзя.
"Президент уже все сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное. Его работа в должности президента должна быть продолжена", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Медведев занимал пост президента с 2008 по 2012 год, затем принял предложение возглавить кабинет министров и после победы Путина на выборах стал премьер-министром. В январе 2020 года занял пост заместителя председателя Совета безопасности РФ. Он также возглавляет крупнейшую российскую партию "Единая Россия", съезд которой пройдет 17 декабря.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент примет участие в мероприятии. При этом он воздержался от ответа на вопрос, как именно пойдет на выборы Путин - от партии или самовыдвиженцем, отметив, что все нюансы предвыборной кампании еще предстоит определить.
Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента