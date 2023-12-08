https://ria.ru/20231208/putin-1914641580.html

Медведев назвал выдвижение Путина логичным и правильным

Медведев назвал выдвижение Путина логичным и правильным - РИА Новости, 08.12.2023

Медведев назвал выдвижение Путина логичным и правильным

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что считает решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении на новый срок абсолютно логичным и... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:47

2023-12-08T15:47

2023-12-08T16:01

политика

владимир путин

дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что считает решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении на новый срок абсолютно логичным и правильным.Ранее Путин в Кремле вручил звезды Героя России и, отвечая на вопрос участников церемонии, заявил о своем решении баллотироваться на новый срок. По его словам, в разное время у него были разные мысли, но сейчас он понимает, что сегодня по-другому нельзя."Президент уже все сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное. Его работа в должности президента должна быть продолжена", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент примет участие в мероприятии. При этом он воздержался от ответа на вопрос, как именно пойдет на выборы Путин - от партии или самовыдвиженцем, отметив, что все нюансы предвыборной кампании еще предстоит определить.

https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, дмитрий медведев