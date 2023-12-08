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У Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий - РИА Новости, 08.12.2023
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15:44 08.12.2023 (обновлено: 15:50 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/putin-1914639025.html
У Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий
У Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий - РИА Новости, 08.12.2023
У Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий
Публичных мероприятий у президента России Владимира Путина на сегодня больше не запланировано, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:44
2023-12-08T15:50
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Публичных мероприятий у президента России Владимира Путина на сегодня больше не запланировано, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин в Кремле вручил звезды Героя России и заявил о своем решении баллотироваться на новый срок.На вопрос, есть ли сегодня в графике главы государства еще какие-либо публичные мероприятия, в том числе оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, Песков ответил отрицательно."Нет", - сказал он.
https://ria.ru/20231208/putin-1914617527.html
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
У Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий

Песков: у Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Публичных мероприятий у президента России Владимира Путина на сегодня больше не запланировано, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин в Кремле вручил звезды Героя России и заявил о своем решении баллотироваться на новый срок.
На вопрос, есть ли сегодня в графике главы государства еще какие-либо публичные мероприятия, в том числе оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, Песков ответил отрицательно.
"Нет", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога
14:39
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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