https://ria.ru/20231208/putin-1914639025.html

У Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий

У Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий - РИА Новости, 08.12.2023

У Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий

Публичных мероприятий у президента России Владимира Путина на сегодня больше не запланировано, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:44

2023-12-08T15:44

2023-12-08T15:50

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914607854_637:0:3097:1384_1920x0_80_0_0_7b00ae2b5f79729d797acf62747b32fc.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Публичных мероприятий у президента России Владимира Путина на сегодня больше не запланировано, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин в Кремле вручил звезды Героя России и заявил о своем решении баллотироваться на новый срок.На вопрос, есть ли сегодня в графике главы государства еще какие-либо публичные мероприятия, в том числе оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, Песков ответил отрицательно."Нет", - сказал он.

https://ria.ru/20231208/putin-1914617527.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков