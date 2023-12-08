https://ria.ru/20231208/putin-1914639025.html
У Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий
У Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий - РИА Новости, 08.12.2023
У Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий
Публичных мероприятий у президента России Владимира Путина на сегодня больше не запланировано, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:44
2023-12-08T15:44
2023-12-08T15:50
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Публичных мероприятий у президента России Владимира Путина на сегодня больше не запланировано, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин в Кремле вручил звезды Героя России и заявил о своем решении баллотироваться на новый срок.На вопрос, есть ли сегодня в графике главы государства еще какие-либо публичные мероприятия, в том числе оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, Песков ответил отрицательно."Нет", - сказал он.
https://ria.ru/20231208/putin-1914617527.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
У Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий
Песков: у Путина сегодня больше не планируется публичных мероприятий
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Публичных мероприятий у президента России Владимира Путина на сегодня больше не запланировано, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин в Кремле вручил звезды Героя России и заявил о своем решении баллотироваться на новый срок.
На вопрос, есть ли сегодня в графике главы государства еще какие-либо публичные мероприятия, в том числе оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, Песков ответил отрицательно.
Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога