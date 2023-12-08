https://ria.ru/20231208/putin-1914632731.html

Жога пообещал передать военнослужащим теплые слова поддержки от Путина

Жога пообещал передать военнослужащим теплые слова поддержки от Путина - РИА Новости, 08.12.2023

Жога пообещал передать военнослужащим теплые слова поддержки от Путина

Герой ДНР Артем Жога рассказал, что когда вернется к военнослужащим на передний край, расскажет им о встрече с президентом России Владимиром Путиным и передаст... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:21

2023-12-08T15:21

2023-12-08T15:21

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога рассказал, что когда вернется к военнослужащим на передний край, расскажет им о встрече с президентом России Владимиром Путиным и передаст от него привет и теплые слова поддержки. "Владимир Владимирович передал им пламенный привет, передал им теплые слова поддержки. Я все дословно им передам", - рассказал Жога журналистам. На вопрос о том, понимает ли он, что вошел в историю и что теперь у него начнется новая жизнь, Жога сказал, что он уже привык начинать жизнь с начала. "У меня была жизнь до 2014 года. Потом была жизнь уже до 2022 года. Потом Володя погиб…", - сказал он. Сын Артема Жоги Герой России Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге-младшему звание Героя России.

https://ria.ru/20231208/zhoga-1914622994.html

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общество, донецкая народная республика, россия, владимир путин, владимир жога