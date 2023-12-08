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Жога пообещал передать военнослужащим теплые слова поддержки от Путина - РИА Новости, 08.12.2023
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15:21 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/putin-1914632731.html
Жога пообещал передать военнослужащим теплые слова поддержки от Путина
Жога пообещал передать военнослужащим теплые слова поддержки от Путина - РИА Новости, 08.12.2023
Жога пообещал передать военнослужащим теплые слова поддержки от Путина
Герой ДНР Артем Жога рассказал, что когда вернется к военнослужащим на передний край, расскажет им о встрече с президентом России Владимиром Путиным и передаст... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:21
2023-12-08T15:21
общество
донецкая народная республика
россия
владимир путин
владимир жога
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога рассказал, что когда вернется к военнослужащим на передний край, расскажет им о встрече с президентом России Владимиром Путиным и передаст от него привет и теплые слова поддержки. "Владимир Владимирович передал им пламенный привет, передал им теплые слова поддержки. Я все дословно им передам", - рассказал Жога журналистам. На вопрос о том, понимает ли он, что вошел в историю и что теперь у него начнется новая жизнь, Жога сказал, что он уже привык начинать жизнь с начала. "У меня была жизнь до 2014 года. Потом была жизнь уже до 2022 года. Потом Володя погиб…", - сказал он. Сын Артема Жоги Герой России Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге-младшему звание Героя России.
https://ria.ru/20231208/zhoga-1914622994.html
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общество, донецкая народная республика, россия, владимир путин, владимир жога
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Владимир Жога
Жога пообещал передать военнослужащим теплые слова поддержки от Путина

Герой ДНР Жога пообещал передать военнослужащим теплые слова поддержки от Путина

© РИА Новости | Перейти в медиабанк Артем Жога
 Артем Жога - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости
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Артем Жога. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога рассказал, что когда вернется к военнослужащим на передний край, расскажет им о встрече с президентом России Владимиром Путиным и передаст от него привет и теплые слова поддержки.
«
"Владимир Владимирович передал им пламенный привет, передал им теплые слова поддержки. Я все дословно им передам", - рассказал Жога журналистам.
На вопрос о том, понимает ли он, что вошел в историю и что теперь у него начнется новая жизнь, Жога сказал, что он уже привык начинать жизнь с начала.
"У меня была жизнь до 2014 года. Потом была жизнь уже до 2022 года. Потом Володя погиб…", - сказал он.
Сын Артема Жоги Герой России Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге-младшему звание Героя России.
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВладимир Жога
 
 
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