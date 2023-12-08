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Поддержка Путина на выборах в 2024 году будет высокой, считают политологи - РИА Новости, 08.12.2023
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15:06 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/putin-1914626254.html
Поддержка Путина на выборах в 2024 году будет высокой, считают политологи
Поддержка Путина на выборах в 2024 году будет высокой, считают политологи - РИА Новости, 08.12.2023
Поддержка Путина на выборах в 2024 году будет высокой, считают политологи
Уровень поддержки действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах 2024 года будет высоким, выше 70%, сообщили РИА Новости политологи. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:06
2023-12-08T15:06
политика
россия
донецкая народная республика
владимир путин
павел данилин
единая россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уровень поддержки действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах 2024 года будет высоким, выше 70%, сообщили РИА Новости политологи. Президент РФ Владимир Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. "Уровень поддержки будет выше 70%", - сказал РИА Новости директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов также отметил, что уровень поддержки Путина на выборах президента РФ 2024 года будет не ниже, чем в 2018 году. Данилин отметил, что, по его мнению, никто не сможет составить конкуренцию действующему президенту РФ на выборах. Кроме того, он дал комментарий относительно порядка выдвижения Путина на грядущих выборах. "Мне казалось раньше, что это будет выдвижение от партии "Единая Россия", но я думаю, что сейчас президент в ближайшее время определит, как он будет участвовать. Это определится в ближайшие две недели. Думаю, он может выступить и в порядке самовыдвижения", - сказал Данилин.
https://ria.ru/20231208/putin-1914617527.html
https://ria.ru/20231208/zhoga-1914622994.html
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политика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, павел данилин, единая россия
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Павел Данилин, Единая Россия
Поддержка Путина на выборах в 2024 году будет высокой, считают политологи

Политологи: уровень поддержки Путина на выборах в 2024 году будет выше выше 70%

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уровень поддержки действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах 2024 года будет высоким, выше 70%, сообщили РИА Новости политологи.
Президент РФ Владимир Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога
14:39
"Уровень поддержки будет выше 70%", - сказал РИА Новости директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов также отметил, что уровень поддержки Путина на выборах президента РФ 2024 года будет не ниже, чем в 2018 году.
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
На фронте все переживали, будет ли Путин баллотироваться, заявил Жога
14:59
Данилин отметил, что, по его мнению, никто не сможет составить конкуренцию действующему президенту РФ на выборах. Кроме того, он дал комментарий относительно порядка выдвижения Путина на грядущих выборах.
"Мне казалось раньше, что это будет выдвижение от партии "Единая Россия", но я думаю, что сейчас президент в ближайшее время определит, как он будет участвовать. Это определится в ближайшие две недели. Думаю, он может выступить и в порядке самовыдвижения", - сказал Данилин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на новый срок
14:28
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинПавел ДанилинЕдиная Россия
 
 
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