https://ria.ru/20231208/putin-1914626254.html

Поддержка Путина на выборах в 2024 году будет высокой, считают политологи

Поддержка Путина на выборах в 2024 году будет высокой, считают политологи - РИА Новости, 08.12.2023

Поддержка Путина на выборах в 2024 году будет высокой, считают политологи

Уровень поддержки действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах 2024 года будет высоким, выше 70%, сообщили РИА Новости политологи. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:06

2023-12-08T15:06

2023-12-08T15:06

политика

россия

донецкая народная республика

владимир путин

павел данилин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уровень поддержки действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах 2024 года будет высоким, выше 70%, сообщили РИА Новости политологи. Президент РФ Владимир Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. "Уровень поддержки будет выше 70%", - сказал РИА Новости директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов также отметил, что уровень поддержки Путина на выборах президента РФ 2024 года будет не ниже, чем в 2018 году. Данилин отметил, что, по его мнению, никто не сможет составить конкуренцию действующему президенту РФ на выборах. Кроме того, он дал комментарий относительно порядка выдвижения Путина на грядущих выборах. "Мне казалось раньше, что это будет выдвижение от партии "Единая Россия", но я думаю, что сейчас президент в ближайшее время определит, как он будет участвовать. Это определится в ближайшие две недели. Думаю, он может выступить и в порядке самовыдвижения", - сказал Данилин.

https://ria.ru/20231208/putin-1914617527.html

https://ria.ru/20231208/zhoga-1914622994.html

https://ria.ru/20231208/putin-1914612646.html

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политика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, павел данилин, единая россия